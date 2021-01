"Rodzic 1" i "rodzic 2" zamiast mamy i taty. " To jest szaleństwo"

Minister Lamorgese o planowanej zmianie mówiła wczoraj, w interpelacji w Izbie Deputowanych. Zgodnie ze zapowiedzią szefowej MSW, w dowodach osobistych dla dzieci poniżej 14. roku życia oraz we wnioskach o przyjęcie do szkoły słowa "matka" i "ojciec" zastąpią słowa "rodzic 1" i "rodzic 2".

"Smutne to. Nie chcą matki i ojca. To jest szaleństwo" – skomentowała zapowiedzi szefowej MSW Włoch europosłanka PiS Beata Mazurek.

Zmiana ze względu na Unie Europejską

Jak tłumaczyła Lamorgese, powodem zmiany jest „zagwarantowanie zgodności z normami, wprowadzonymi przez regulamin UE i rozwiązanie problemów sygnalizowanych przez inspektora danych osobowych” zgodnie z dekretem z 2019 roku.

Decyzja o zmianie pojęć to odwrócenie sytuacji sprzed 2019 r. kiedy poprzedni szef MSW – Matteo Salvini zdecydował o usunięciu słów "rodzic 1" i "rodzic 2" z dokumentów dzieci.

Komentując zapowiedź Lamorgese, Salvini napisał na Twitterze: "Przy wszystkich problemach, jakie są we Włoszech, rząd zajmuje się tym, by wykreślić »ojca« i »matkę« z dowodu tożsamości dla nieletnich, by zastąpić ich rodzicem 1 i 2. Im szybciej oni pójdą do domu, tym lepiej".

Informacje entuzjastycznie przyjęły natomiast organizacje lewicowe i promujące środowiska LGBT.

