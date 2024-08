Orka na ugorze

Próba zainteresowania podopiecznych poezją miłosną Ronsarda owocuje oskarżeniem o molestowanie. Wiadomo, że afera jest dęta (choćby dlatego, że Julien to homoseksualista). Dyrekcja i policja mu współczują, lecz traktują pomówienie serio – bo tak każą przepisy. Patronem szkoły jest zaangażowany poeta Paul Eluard, ale panuje w niej kult świętego spokoju. Nieborak ma problem z wyegzekwowaniem swego prawa do obrony. Usłyszawszy, że francuski „system sprawiedliwości jest przeciążony i działa powoli”, prawie się wzruszyłem. Jeśli uwielbiacie „Stowarzyszenie umarłych poetów”, to darujcie sobie ten seans. U Weira nauczycielem był guru, a uczniom rosły skrzydła.