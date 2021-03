Awantura w Teatrze, odwołano spektakl

O sprawie informuje Wirtualna Polska. Z ustaleń serwisu wynika, że przed jednym z marcowych spektakli Jacek Poniedziałek użył wobec aktora Yacina Zmita przemocy słownej i fizycznej. Poniedziałek miał nazwać kolegę z teatru "wszą bezdomną".

Jak donosi portal, po całym zdarzeniu jedna z aktorek poczuła się gorzej na tyle, że podjęto decyzję o odwołaniu spektaklu. Bilety zwrócono 150 osobom.

Incydent nie pozostał bez konsekwencji. Dyrekcja Nowego Teatru ukarała bowiem Jacka Poniedziałka jedną z kar porządkowych wynikających z Kodeksu pracy. Z nieoficjalnych ustaleń Wp.pl wynika, że była to nagana. Aby zażegnać konflikt dla uczestników incydentu w teatrze zorganozowano spotkanie z mediatorem i psychologiem. Jak twierdzi portal, żaden z aktorów jednak nie pojawił się na nim.

"Trudny proces trzeźwienia"

Sam zainteresowany w oświadczeniu przesłanym Wp.pl zapewnia, że pracuje nad sobą. Podkreśla, że od czternastu miesięcy leczy swoje "skołatane nerwy" i znajduje się w długim i bardzo trudnym procesie trzeźwienia.

"Dałem się sprowokować i powiedziałem o parę słów za dużo, za co szczerze i z pełną pokorą przepraszam. Nie chcę opisywać wszystkich okoliczności tego zdarzenia, żeby nie umniejszać swojej winy. Biorę odpowiedzialność na siebie. Pracuję nad sobą, walczę o przywrócenie równowagi w moim życiu i o lepszą atmosferę w pracy tak, by inni nie czuli dyskomfortu pracując ze mną" – podkreśla aktor, a wszystkich zainteresowanych zachęca do sięgnięcia o informację do innych aktorek, aktorów, reżyserek i reżyserów pracujących w Nowym Teatrze. "Jestem przekonany, że zdecydowana większość z nich powie (sam to słyszę od nich), że widać u mnie postęp i że napady złości zdarzają się coraz rzadziej. Że jestem dziś w innym miejscu niż kiedyś" – przekonuje Jacek Poniedziałek.

