Prokuratura chce postawić zarzuty posłance Hołowni

Jak informuje portal TVP.info, we wtorek na wniosek Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator generalny wystąpił do marszałka Sejmu o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posłanki Joanny Muchy (Polska 2050).

Milionowe straty dla Skarbu Państwa

Śledczy zamierzają przedstawić jej zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych w czasie, kiedy sprawowała funkcję ministra sportu i turystyki. "Rezultatem jej działań była utrata przez Skarb Państwa co najmniej 4,7 mln w związku z organizacją koncertu piosenkarki Madonny na Stadionie Narodowym w Warszawie" – napisano w komunikacie Prokuratury Krajowej.

Prokuratura chcą postawić Joannie Musze zarzuty za zgodę na wypłatę na koncert Madonny 5,9 mln zł z rezerwy przeznaczonej tylko na rozwój siatkówki wśród dzieci i młodzieży oraz za zgodę, by spółka Narodowe Centrum Sportu wynajęła Stadion Narodowy na koncert, choć NCS powołano tylko do realizacji Euro 2012, które zorganizowały wspólnie Polska i Ukraina.

Za przestępstwo wymienione we wniosku o uchylenie immunitetu posłance Joannie Musze grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

Kariera polityczna Joanny Muchy

Joanna Mucha zasiada w Sejmie jako posłanka nieprzerwanie od 2007 roku. W latach 2011–2013 była ministrem sportu i turystyki w drugim rządzie Donalda Tuska. W styczniu tego roku Mucha poinformowała, że przechodzi z Koalicji Obywatelskiej do Polski 2050 Szymona Hołowni. "Rozeszłam się z Platformą w priorytetach, w wyobrażeniu o Polsce. Platforma pozostaje partią skupioną na zwalczaniu PiS-u, ja myślę przede wszystkim o Polsce, w której PiS będzie tylko traumatycznym wspomnieniem" – napisała na Twitterze posłanka.

