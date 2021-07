"Przez niego przemawia Zły". Poseł PO klęczał przed sklepem

"Scena z ulicy Nowego Sącza. Podchodzi człowiek, wyciąga różaniec i wzywa nas parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej do modlitwy. Pewnie myśli, że się wystraszymy, a ja przyjmuję zaproszenie, klękamy na schodach najbliższego sklepu, odmawiamy modlitwę Ojcze Nasz" – opisuje parlamentarzysta na Instagramie. Do wpisu dołączył zdjęcie, na którym widać, jak klęczy wraz z drugim mężczyzną na schodach prowadzących do sklepu obuwniczego.

Paweł Poncyljusz relacjonuje dalej: "Niestety kiedy dochodzimy do fragmentu o odpuszczeniu win ten sam pan wplata do modlitwy Platformę Obywatelską. Dalsza modlitwa nie ma już sensu bo widać, że przez niego przemawia Zły. Gdybym nie był gotowy do modlitwy w dowolnym miejscu to nie wiedziałbym czyim on by wysłannikiem. Nie każdy człowiek wymachujący różańcem jest natchniony przez Stwórcę".

"Strzeżcie się fałszywych proroków!" – kokluduje polityk Koalicji Obywatelskiej.

Platforma ruszyła w Polskę

Poncyljusz odwiedził Nowy Sącz wraz z innymi politykami PO – m.in. Pawłem Kowalem, Jagną Marczułajtis oraz Adamem Szejnfeldem – w ramach objazdu po Polsce pod hasłem "Kierunek przyszłość".

Wakacyjne wizyty parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej w różnych częściach Polski to część akcji rozpoczętej jeszcze w czerwcu przez ówczesnego szefa PO Borysa Budkę. Celem jest wizytowanie przede wszystkim tych regionów, gdzie zwyczajowo w wyborach wygrywa Prawo i Sprawiedliwość.

Atak na dziennikarza

W środę Borys Budka, właśnie w ramach tej akcji, odwiedził Nowy Targ. Podczas konferencji na rynku w Nowym Targu, jeden z przechodniów najpierw słownie, a potem fizycznie zaatakował dziennikarzy.

Agresor popchnął jednego z operatorów, który przewrócił się wraz z kamerą oraz przewrócił inną kamerę i statywy z mikrofonami. Następnie mężczyzna zwrócił się do Budki i zaczął używać niecenzuralnych słów.

