Kołodziejski ma plan ws. "lex TVN". Procedura zostanie zawieszona?

Telewizja TVN24 wciąż czeka na przedłużenie koncesji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Koncesja wygasa 26 września. Wniosek o jej przedłużenie został złożony w lutym 2020 roku. O sprawie koncesji dla TVN24 mówiła w czwartek rzeczniczka KRRiT Teresa Brykczyńska. – Po raz kolejny odbyły się dwa głosowania – jedno na przyznanie koncesji, drugie na odmowę. Niestety żadna z tych koncepcji nie zyskała większości – poinformowała, dodając, że "nie ma do tej pory rozstrzygnięcia".

Kołodziejski odpowiada posłom

Na posiedzeniu KRRiT zjawił sie poseł PiS Marek Suski, który odpowiada za nowelę ustawy medialnej. W piątek po południu do siedziby Krajowej Rady pojechali posłowie Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Dariusz Joński. Zjawili się tam z listą szczegółowych pytań o Suskiego: kto go zaprosił, czy był na posiedzeniu Rady, z kim rozmawiał, czy są notatki z tych rozmów, jak często Suski pojawia się w KRRiT? – opisuje "Gazeta Wyborcza".

– Działamy w interesie publicznym. Nie ma naszej zgody na jakąkolwiek polityczną presję w trakcie trwających czynności związanych z koncesją – mówi Joński w rozmowie z gazetą.

Witold Kołodziejski, sze KRRiT, przyjął posłów po powrocie z Senatu, gdzie procedowane sprawozdanie Rady. Przyznał, że Suski zjawił się w siedzibie Rady w momencie, gdy ta obradowała nad koncesją dla TVN 24.

Jak rozwiązać pat?

W tej chwili w Radzie nie ma większości, by koncesję dla TVN przedłużyć. Nie ma też poparcia, aby jej nie przedłużać. Co w tej sytuacji chce zrobić Kołodziejski?

– Nie planuje kolejnych głosowań nad uchwałą w sprawie TVN 24 do czasu, aż Sejm nie zajmie się poprawkami do ustawy medialnej - mówi "Wyborczej" poseł Michał Szczerba. Posłowie z komisji kultury mają już w przyszłym tygodniu im się przejrzeć, a Sejm na posiedzeniu plenarnym – 11 sierpnia.

Plan Kołodziejskiego to szybkie wejście w życie poprawek, w tym przepisów przejściowych, tak by zdążyć przed 26 września, bo wtedy wygasa koncesja TVN 24. Projekt ma obecnie 30-dniowe vacatio legis. Jego skrócenie pozwoliłoby na zawieszenie na 9 miesięcy trwającego postępowania koncesyjnego. Kołodziejski opinię z propozycjami w sprawie projektu przesłał w tym tygodniu do marszałek Sejmu – podaje "GW".

