"Ten polityk jest największym szkodnikiem III RP". Osobliwa teoria posła PSL

Trwa konflikt Prawa i Sprawiedliwości z Porozumieniem Jarosława Gowina wokół zmian podatkowych zaproponowanych w Polskim Ładzie. Wicepremier nie zgadza się na podwyższenie podatków dla przedsiębiorców. W ostatnich dniach z tego powodu stanowisko straciła Anna Kornecka.

Jarosław Gowin deklaruje, że chciałby pozostać w Zjednoczonej Prawicy, ale nie za wszelką ceną. Polityk złożył w czwartek odważną deklarację w sprawie przyszłości jego partii w rządzie.

Tymczasem w czwartek prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz sugerował że liczy na współpracę z ugrupowaniem Gowina w kilku najważniejszych obszarach, takich jak ratowanie przedsiębiorców przed zapisami Polskiego Ładu czy nowelizacji ustawy medialnej.

"Koalicja Polska jest jak szalupa"

W rozmowie z RMF FM poseł PSL Marek Sawicki odniósł się do ostatnich zawirowań w obozie rządzącym. Jego zdaniem Jarosław Gowin nie opuści Zjednoczonej Prawicy, dopóki nie zostanie z niej wyrzucony.

Polityk przedstawił również ciekawą teorię. Jego zdaniem największe kłopoty Prawa i Sprawiedliwości wcale nie dotyczą współpracy z Porozumieniem.

– Chcę wyraźnie podkreślić: problemem Polski i Zjednoczonej Prawicy nie jest Jarosław Gowin, to jest problem udawany, problemem jest Zbigniew Ziobro, to jest dzisiaj największy szkodnik III RP - i to w relacjach wewnętrznych, i w relacjach zewnętrznych. Tylko o tym szkodniku jakoś mniej się mówi – stwierdził Sawicki.

Poseł PSL zaznaczył również, że nie ma nic przeciwko ewentualnej przyszłej współpracy jego formacji z Jarosławem Gowinem. –Koalicja Polska jest taką szalupą ratunkową dla rozbitków. Niedawno wciągnęliśmy na pokład tonącego Pawła Kukiza, jak się ustabilizował i nabrał, że tak powiem, oddechu, to poszedł w objęcia Jarosława Kaczyńskiego. Teraz z okrętu Jarosława Kaczyńskiego wypada Jarosław Gowin, więc oczywiście, jeśli wypadnie, niewykluczone, że też podamy mu rękę – powiedział.

