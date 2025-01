Patryk Jaki pisze o hejcie internautów. "Pokazuje to stan mentalny zwolenników PO"

W środę Donald Tusk wygłosił przemówienie w Parlamencie Europejskim. Premier mówił przede wszystkim o konieczności zwiększenia wydatków na obronność, kwestii migracji i ochronie granic. Zwrócił też uwagę na problemy gospodarcze, z jakimi mierzy się UE, w tym na konieczność ponownego przejrzenia zapisów Zielonego Ładu.

Tuska w ostrych słowach skrytykował wówczas Patryk Jaki, co spotkało się z emocjonalnymi reakcjami zwolenników premiera. Jaki opublikował wpis, w którym stwierdza, że wyborcy Koalicji Obywatelskiej najchętniej widzieliby go w więzieniu.



"A na forach fanów PO trwa dyskusja, że Tuskowi „nie poszło w debacie z Jakim w PE” więc na wszelki wypadek trzeba go teraz „z byle powodu wsadzić”, aby już „królowi” nie przeszkadzać w „prezydencji”. Pokazuje to pewien stan mentalny zwolenników PO, z których (jak mówił to Jan Rokita) Tusk zrobił motłoch. Zamiast odpowiedzieć argumentami po prostu trzeba „zneutralizować”. To nic nowego w polskiej historii. Celem „polskich” namiestników innych państw w naszych kraju zawsze było polowanie, na tych którzy chcieli Polski suwerennej i niezależnej od innych państw" – napisał Jaki w mediach społecznościowych.

Co takiego Jaki powiedział Tuskowi?

Jaki w parlamencie europejskim zarzucił Tuskowi hipokryzję ws. migracji. – Mówi o bezpieczeństwie i obronie granic z migracją, a realizuje z wami Pakt Migracyjny i buduje w Polsce 49 centrów dla nielegalnych migrantów, aby ostatnie bezpieczne miejsce w Europie uczynić na wasz kształt i jeszcze bezczelnie mówi, że przed tym ostrzegał – powiedział europoseł PiS.

Jaki podkreślił, że sprawdził, jak głosowano w poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego. – Otóż wy, partia Donalda Tuska, żądaliście sankcji na Polskę za obronę własnych granic przed migracją, to jest wstyd i hańba – zaznaczył.

Polityk odniósł się również do sytuacji w Polsce. – Tusk pięknie mówił dzisiaj o potrzebie jedności, a chcecie zobaczyć, jak ta jedność wygląda w Polsce. Otóż dla konkurencji politycznej ogłosił Norymbergę, to są dokładnie jego słowa, czyli wieszanie nazistów – powiedział Patryk Jaki.

