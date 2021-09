Płażyński zwrócił się do CBA. Chodzi o plany Dulkiewicz

O szczegółach poseł PiS z Gdańska poinformował podczas porannej konferencji prasowej w Sejmie. Jego wniosek do CBA to reakcja na planowaną inwestycję.

Władze Gdańska poinformowały, że odkupią od Francuzów posiadane przez nich 51 proc. udziałów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Saur Neptun Gdańsk, a firma stanie się przedsiębiorstwem w stu procentach należącym do miasta – podaje portal tvp.ino.

– Jesteśmy przekonani, że 30 lat po transformacji mamy wiedzę, umiejętności i środki, aby kontynuować usługi dla mieszkańców samodzielnie. Dlatego poleciłam podjęcie działań zmierzających do przejęcia pełnej kontroli nad systemem wodno-kanalizacyjnym w Gdańsku – mówiła prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz.

"Wyprowadzanie pieniędzy za granicę"

"Ta transakcja to nic innego jak wyprowadzenia z kieszeni mieszkańców Gdańska kolejny dziesiątek milionów za granicę. Saur Neptun Gdańsk nie posiada żadnych cennych aktywów. Jedyne co realnie posiada to umowa dzierżawy infrastruktury miejskiej, która kończy się za 15 miesięcy. W SNG Gdańsk ma 49%, mamy więc wszelkie dostęp do dokumentów, pracowników, danych, know how. Nie jest więc prawdą, że nie mamy know how do zarządzania wodami w Gdańsku. To absurd. Co więcej, Sopot, który nie miał żadnych udziałów w SNG (a więc i know how), w tym roku rozwiązał z SNG umowę, a obsługę wodociągów przejęła nowa powołana spółka miejska Aqua Sopot. Pracownicy SNG powinni być zatrudnieni w GIWK już pierwszego dnia po zakończeniu umowy z SNG, na tych samych warunkach. To ludzie stąd, nie wyjadą do Francji jeśli nie wykupimy tych udziałów. To absurdy opowiadane przez władze Gdańska usprawiedliwiające mętną transakcję" – komentuje Płażyński na Twitterze.

twitter

"Zarówno mi, jak i wielu mieszkańcom Gdańska, którzy proszą mnie o interwencję w tej sprawie, trudno znaleźć jakiekolwiek racjonale przesłanki, które uzasadniałyby zapowiedzianą przez Miasto transakcję. Wobec uzasadnionych wątpliwości co do jej zasadności i legalności z punktu widzenia gospodarnego dysponowania mieniem komunalnym, wnoszę jak na wstępie" – wskazuje poseł PiS we wniosku adresowanym do szefa CBA Andrzeja Stróżnego.

Czytaj też:

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Von der Leyen: Tego nie można tolerować