Rzecznik MSZ Izraela: W polskiej polityce powinna nastąpić zmiana

Nowela Kpa zakłada, że po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej niemożliwe będzie postępowanie w celu jej zakwestionowania. Izrael twierdzi, że w rezultacie uniemożliwi to zwrot mienia żydowskiego lub ubieganie się o rekompensatę za stracone w czasie Holokaustu.

Izrael oczekuje zmiany w polskiej polityce

– Przez ostatnie tygodnie i miesiące jasno mówiliśmy, że jeśli ta ustawa zostanie przyjęta, to mocno wpłynie na wzajemne relacje pomiędzy naszymi krajami. Niestety mimo tego, że wielokrotnie mówiliśmy o tym publicznie, ta ustawa została przyjęta i teraz będzie miała negatywny efekt dla ocalałych z Holokaustu i ich rodzin – powiedział Onetowi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Izraela Lior Haiat.

– Dyplomacja to trudna sztuka innowacji i kreatywności. Powinno znaleźć się rozwiązanie, które pozwoli ocalałym z Holokaustu, do bycia uprawnionymi do swojej pamięci, do bycia powiązanymi z życiem, które wiedli w Polsce przed czasami Holokaustu. W polskiej polityce powinna być zmiana, która to uwzględni – ocenił Lior Haiat.

Rzecznik izraelskiego MSZ wyraził nadzieję, że "nastąpi zmiana". – Relacje pomiędzy Polską i Izraelem są bardzo ważne dla nas. Mamy dużą społeczność polskich potomków w Izraelu, którzy są bardzo ważną częścią historii żydowskiej. Wiele osób, które są ważne dla naszej historii, zostało pochowanych w Polsce przed Holokaustem i w czasie jego trwania. Ważne jest, żebyśmy znaleźli sposób, aby wycofać to nowe prawo i zmienić sposób, w jaki będzie dotykało ofiary i ocalałych z Holokaustu – przekazał rzecznik MSZ.

