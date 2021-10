"Magazyn śledczy Anity Gargas". Rakotwórczy pierwiastek zagrażający ludziom

Jak doszło do tego, że odpady z huty żelazochromu stały się materiałem do budowy dróg? Na czym, zdaniem mieszkańców, polegało przetworzenie odpadów w surowiec budowlany i co na ten temat wiedzą urzędnicy? Dlaczego do tej pory nie udało się bezpiecznie zutylizować hałdy? Jak to możliwe, że w wynikach badań na zawartość chromu zleconych przez mieszkańców oraz przez właściciela hałdy istnieją ogromne rozbieżności?

