Dykiel zaskakuje w śniadaniówce TVN. "Ta pandemia to dla nas jak obóz"

Bożena Dykiel została zaproszona do "Dzień Dobry TVN" jako promotorka kampanii społecznej "Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję". Celem akcji jest propagowanie profilaktyki w walce depresją.

Aktorka stwierdziła, że jedną z przyczyn choroby jest niedobór litu. Dodatkowo Dykiel zaprezentowała swoją wizję tego, jak zapobiegać depresji. – Wojtek Młynarski też chorował na depresję. To jest brak pierwiastka litu. Nie to, że się go uzupełni, ten lit. Organizm to powinien sam wytworzyć, tylko musimy mu dać do tego materiał. Wiec trzeba uważać, co się wpuszcza do pyska, nie- mędrkowała na kanapie – stwierdziła aktorka w rozmowie z Ewą Drzyzgą oraz Agnieszką Woźniak-Starak.

Wymiana zdań nt. pandemii

Dalej Bożena Dykiel odniosła się do pandemii COVID-19. Jej zdaniem podawane nam statystyki zachorowań i zgonów są fałszywe. Zapytana o to, czy sama zmagała się z objawami depresji, aktorka obwiniła za obniżenie nastroju... "bogaczy, którzy chcą nami rządzić".

W pewnym momencie między gościem a jedną z prowadzących "DDT" doszło do słownej utarczki.

– Ja bym to określiła tak: ostatnie dwa lata to jest walka świata z ludźmi – z bogaczami, którzy chcą nami rządzić. Takie jest moje przeświadczenie, bo jeżeli nas się zastrasza i jeżeli ciągle nas się lockdownuje, prawda, i nie pozwala się spotykać. Grypa szalała przez tyle lat i mnóstwo ludzi umierało, nawet więcej niż w tej pandemii. A ta pandemia dla nas jest jakimś obozem – powiedziała aktorka.

– Śmiertelność przy grypie nie była tak wysoka – odparła Woźniak-Starak. – Była, była – podsumowała Dykiel.

