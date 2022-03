Ukraina: "Misza" poddał się razem z czołgiem

Andrusiw podzielił się w mediach społecznościowych okolicznościami zdarzenia. Zaznaczył, że tego typu posty mają za zadanie pokazywać skalę zniszczenia rosyjskiej armii. Dodał, że chciał zamieścić nagranie, ale ukraińskie jednostki specjalne poprosiły, żeby tego nie robił.

"Misza" się poddał

"Kilka dni temu zatelefonował do nas »Misza«. Przekazaliśmy informację wywiadowi wojskowemu. Wyznaczyli miejsce i on przyjechał" – podał Andrusiw. Polityk poinformował, że ukraińskie siły zbrojne z drona upewniły się, że mają do czynienia z Miszą i że nie jest to zasadzka. Następnie mężczyzna został zatrzymany. Był jedynym członkiem załogi. Mężczyzna miał poddać się ukraińskiemu wojsku, ponieważ "nie widział sensu dalszej walki".

"Od kilku tygodni policja Krajowa identyfikuje telefony używane przez Rosjan. To są ukraińskie numery. Na te telefony regularnie wysyłamy sms jak się oddać i przekazać sprzęt" – napisał Andrusiw.

Jak przekazano, po zakończeniu wojny, dywersant ma otrzymać 10 tys. dolarów "nagrody". Będzie mógł się też ubiegać o obywatelstwo.

"Putin dał im czas, a oni nie odeszli"

Z frontu dochodzą również mniej optymistyczne wiadomości. Strona ukraińska miała przechwycić dialog rosyjskich żołnierzy, którzy dostali rozkaz zaatakowania cywilnych budynków. Taką informację przekazała tamtejsza Służba Bezpieczeństwa.

Na pozyskanych nagraniach słychać, że wojskowi Federacji Rosyjskiej są w pełni świadomi tego, jakie miejsca mają brać za cel.

– Kazali nam ostrzeliwać ten budynek z daleka. I nie obchodziło ich, że są tam cywile. Putin dał im czas, żeby odeszli. A oni nie odeszli. Będzie taka rzeź – miał stwierdził jeden z Rosjan.

