Jackowski: Osoby ideowe są niewygodne dla aparatu partyjnego

Senator Jackowski został usunięty z klubu parlamentarnego PiS w lutym. W rozmowie na antenie "Poranka" Siódma 9 polityk odpowiadając na pytanie dotyczące dymisji Naimskiego nawiązał do swojej przeszłości politycznej w ramach obozu rządzącego.

Jackowski: Polityka rządu doprowadzi do utraty władzy

– Zamiast wykluczać błędy, wykluczono mnie. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku pana ministra Naimskiego. To pokazuje, że osoby, które są ideowe, które dopominają się o pewne pryncypia, są niewygodne dla aparatu partyjnego, który w swoim pragmatyzmie zagubił się i zapomniał o tym, co głosił jeszcze niedawno w wyborach – powiedział Jackowski.

– To pokazuje kondycję obozu rządzącego, który nie jest w stanie poważnie dyskutować z oponentami mówiącymi o potrzebie powrotu do realizacji programu, do zasad, które obowiązywały w polityce jakiś czas temu. Bo jest cały obszar nepotyzmu, układów. Wybrano taktykę "hulaj dusza, piekła nie ma". Dlatego nastroje w samym obozie rządzącym są dosyć ponure. (…) Rząd prowadzi politykę, która prowadzi do utraty władzy – ocenił senator.

Jackowski ocenił też, że dzięki determinacji i konsekwencji ministra Naimskiego możliwe było ukończenie inwestycji Baltic Pipe.

Berger za Naimskiego

Wakat po Piotrze Namiskim został szybko obsadzony. Nowym Pełnomocnikiem rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej będzie Mateusz Berger.

W przeszłości zajmował stanowisko m.in. Dyrektora Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych w Ministerstwie Rozwoju oraz Dyrektora Departamentu Skarbu Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Brał udział w pracach związanych z utworzeniem Polskiej Grupy Lotniczej. Około pięć lat był członkiem, a następnie przewodniczącym Rady Nadzorczej PLL LOT S.A.

W okresie od maja 2017 roku do końca 2019 roku był członkiem rady nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Po zakończeniu tej pracy został członkiem Zarządu ARP S.A., gdzie nadzorował projekty inwestycyjne i restrukturyzacyjne. Berger był zaangażowany w projekty z zakresu morskiej energetyki wiatrowej, w szczególności w zapewnienie udziału polskich firm w budowę tego segmentu energetyki.

Czytaj też:

Kto powiedział Naimskiemu, że wszystko blokuje? Kaczyński odpowiadaCzytaj też:

Jaka jest przyczyna dymisji Naimskiego? Rzecznik rządu odpowiada