Biskup: Pamięć o Żołnierzach Wyklętych to pamięć o dobru przeciw złu

Żołnierze wyklęci walczyli z narzuconym naszemu narodowi komunizmem, próbując oddzielić dobro od zła. Dzisiaj czcimy ich pamięć i modlimy się o spokój ich duszy. Równocześnie prosimy Boga, aby pomógł nam zło dobrem zwyciężać i abyśmy umieli przebaczać – mówił w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych bp Jan Glapiak. Poznańskie uroczystości odbyły się w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela i pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej.

Żołnierze Wyklęci są znakiem sprzeciwu

Biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej podkreślił, że żołnierze wyklęci byli i nadal są znakiem sprzeciwu jako bohaterowie antykomunistycznego podziemia, którzy z bronią w ręku przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi. Przypomniał słowa Jana Pawła II, że "zła doznanego nie zapomina się łatwo. można je tylko przebaczyć".

"To, że dzisiaj wspominamy żołnierzy wyklętych jako naszych bohaterów narodowych, daje nam tę właśnie nadzieję, że ostatecznie dobro zwycięża, a poniesiony trud a nawet ofiara z życia nie są daremne" – mówił bp Glapiak.

"Odnosi się to do każdego cierpienia wywołanego przez zło. Odnosi się to także do ogromnego zła społecznego i politycznego, jakie wstrząsa współczesnym światem i rozdziera go – całe to cierpienie jest w świecie również po to, żeby wyzwolić w nas miłość, ów hojny i bezinteresowny dar z własnego ja na rzecz tych, których dotyka cierpienie. Pamiętajmy o tej chrześcijańskiej wizji świata także teraz w kontekście dzisiaj dokonujących się niesprawiedliwości, chociażby na Ukrainie" – podkreślił bp Glapiak.

