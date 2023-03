Gigantyczne straty Rosjan w Bachmucie. Dziesiątki tysięcy zabitych i rannych

Rosja poniosła od 20 do 30 tys. ofiar. Tyle żołnierzy zostało zabitych i rannych w czasie trwających cały czas prób zupełnego przejęcia kontroli nad Bachmutem. To najnowsze, wtorkowe szacunki zachodnich urzędników, które przytacza "The Guardian". Chociaż nie podano konkretnych liczb dotyczących strat ukraińskich, źródła dziennika twierdzą, że są one "znacznie mniejsze".

Na temat walk o Bachmut w CNN wypowiedział się prezydent Ukrainy. – Zdobycie miasta będzie oznaczało otwartą drogę dla wojsk rosyjskich do zajęcia kolejnych miast na Ukrainie – ostrzegł prezydent Zełenski. – To dla nas taktyka. Rozumiemy, że po Bahmucie będą mogli pójść dalej – powiedział.

Prezydent Ukrainy zaznaczył, że obrona Bachmutu jest taktyczną decyzją Ukrainy. Jednocześnie motywy rosyjskich okupantów są zupełnie inne.

– Rozumiemy, co Rosja chce tam osiągnąć. Rosja potrzebuje przynajmniej jakiegoś zwycięstwa – małego zwycięstwa – nawet po zniszczeniu wszystkiego w Bachmucie i zbiciu tam wszystkich cywilów – powiedział Zełenski. Głowa ukraińskiego państwa podkreśliła, że jeśli Rosji uda się „zatknąć swoją flagę” na szczycie ratusza w Bachmucie, wtedy pomoże to „zmobilizować rosyjskie społeczeństwo", w którym wytworzy się przekonanie, że rosyjska armia "jest tak potężna”.

Sytuacja pod Bachmutem

Od około 8 miesięcy toczą się zacięte walki o Bachmut w obwodzie donieckim. Rosjanie nie ustają w próbach zdobycia ukraińskiego miasta, niszcząc je ciągłym ostrzałem.

Były dowódca pułku "Azow" mjr Maksym Żorin stwierdził, że sytuacja w mieście jest krytyczna. Jednocześnie podkreślił, że ukraińscy obrońcy nadal bronią miasta i codziennie odpierają niesamowitą liczbę ataków wroga.

Jak powiedział były szef BBN generał Stanisław Koziej, wycofanie wojsk ukraińskich spod Bachmutu nie będzie miało poważnego wpływu strategicznego. Zauważył, że Ukraina patrzy na to miasto nie z politycznego, ale z militarnego punktu widzenia. Z drugiej strony porażka w Bachmucie byłaby katastrofą dla Kremla.

