Media: Ostry spór Zełenskiego z najważniejszym wojskowym

Niezwykle trudna sytuacja panuje w mieście Bachmut. "Wojska ukraińskie w Bachmucie przeprowadzają zapewne ograniczony taktyczny odwrót" – podał w najnowszej analizie amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW).

Opuścić miasto czy walczyć do końca?

Tymczasem niemiecki "Bild", powołując się na kilka źródeł w kierownictwie politycznym w Kijowie, opisuje, że gen. Walerij Załużny, głównodowodzący wojsk ukraińskich, już kilka tygodni temu zalecał, aby ze względów taktycznych pomyśleć o wycofaniu się z Bachmutu. Powodem miał być fakt, iż Bachmut nie ma znaczenia strategicznego. "Choć straty Rosjan prawdopodobnie są znacznie wyższe, w ofiarnej obronie miasta zginęło też wielu ukraińskich żołnierzy. I dlatego Załużny już na wczesnym etapie obrony forsował możliwość wycofania się z miasta" – czytamy.

Inne zdanie na ten temat ma prezydent Zełenski, który grudniu ub.r. ogłosił, że Bachmut jest "twierdzą". Ukraiński rząd powiedział "Bildowi", że decyzja o utrzymaniu Bachmutu była słuszna. Kijów przekonuje, żearmia rosyjska poniosła znaczne straty, zarówno pod względem personalnym, jak i materialnym. Zniszczono liczne czołgi i pojazdy pancerne.

Wojsko po stronie Załużnego

Spór między Załenskim i Załużnym ma dotyczyć już tylko kwestii wojskowych. "O ile na początku wojny między przywódcami panowała duża jedność, a role były wyraźnie rozdzielone, to w międzyczasie to się zmieniło. Przekonujący i zdeterminowany Załużny stał się na tyle popularny, że wielu traktuje go już jako możliwego kandydata na prezydenta. Choć generał nigdy nie powiedział, że zamierza kiedyś kandydować, Zełenski i jego otoczenie najwyraźniej widzą w nim możliwego konkurenta" – opisuje "Bild".

Ukraińskie kręgi wojskowe twierdzą, że głównodowodzący siłami zbrojnymi podejmuje działania, których jedynym celem jest sukces wojskowy. Wskazują, że Załużny zajmuje się ochroną swoich żołnierzy najlepiej, jak potrafi. Ich zdaniem to jedyny czynnik, który doprowadził do sporu o Bachmut.

Większość obrońców tego miasta prawdopodobnie podziela stanowisko generała. Ukraiński analityk wojskowy, który chce pozostać anonimowy, powiedział: — Zdecydowana większość żołnierzy w Bachmucie nie rozumie powodu, dla którego miasto jest nadal utrzymywane.

Czytaj też:

Wywiad: Rosyjskie wojsko zmuszone do korzystania z "zabytkowych" czołgów