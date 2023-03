Słowacja przekazuje Ukrainie samoloty MiG. Korzystna oferta USA i rekompensata od UE

– Oferta zakłada, że Słowacja zapłaciłaby 340 milionów dolarów za śmigłowce bojowe Bell AH-1Z w ramach umowy o wartości około 1 miliarda dolarów, która obejmuje również 500 pocisków AGM-114 Hellfire II i szkolenie – powiedział minister obrony Jaroslav Nad.

Dodał, że amerykańskie zagraniczne finansowanie wojskowe pokryje pozostałe 660 milionów dolarów. Nad wskazał, że Unia Europejska wyśle również Słowacji 200 milionów euro jako dodatkowe odszkodowanie. Słowacki rząd musi jeszcze zaakceptować ofertę. Nad powiedział, że siły zbrojne jego kraju nie mają obecnie żadnych śmigłowców bojowych, a umowa "znacząco zwiększy zdolności obronne Słowacji".

W piątek słowacki rząd zatwierdził plan przekazania Ukrainie floty 13 sowieckich myśliwców MiG-29, stając się drugim krajem członkowskim NATO, który wysłuchał próśb ukraińskiego rządu o pomoc samolotów bojowych w obronie przed rosyjską inwazją.

Słowacja wcześniej podpisała umowę na zakup 14 amerykańskich myśliwców F-16 Block 70/72, ale dostawa została przesunięta o dwa lata, a pierwszy samolot zostanie dostarczony do Bratysławy na początku 2024 roku.

Polskie MiG-29 dla Ukrainy

W ubiegłym tygodniu, prezydenta Dudę zapytano o kwestię przekazania Ukrainie myśliwców MiG-29. – Taka decyzja została podjęta najpierw przez nas wspólnie na poziomie najwyższych władz państwowych, a następnie rząd podjął w tej kwestii specjalną uchwałę. Można więc śmiało powiedzieć, że dosłownie wysyłamy te MiG-i w tej chwili na Ukrainę – wskazał Andrzej Duda.

– Tych MiG-ów mamy w zasobie jeszcze w tym momencie kilkanaście. To są MiG-i, które na początku lat 90. przejęliśmy po armii Niemieckiej Republiki Demokratycznej i one cały czas jeszcze są MiG-ami funkcjonującymi w naszej obronie powietrznej. To są ostatnie lata ich funkcjonowania zgodnie z ich możliwościami technicznymi, ale są w większości samolotami sprawnymi – zaznaczył. – W pierwszej kolejności, dosłownie w ciągu najbliższych dni, przekazujemy – o ile pamiętam – cztery samoloty na Ukrainę w pełnej sprawności. Pozostałe samoloty są w tej chwili serwisowane, przygotowywane i będą pewnie sukcesywnie przekazywane – powiedział prezydent.

