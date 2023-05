Wpadka Nowakowskiej. Konsternacja w studiu

W jednym z nowych wydań programu "Pytanie na Śniadanie" Ida Nowakowska prowadziła sekcję show-biznesową, w której w roli ekspertki wystąpiła dziennikarka TVP Marta Surmik. Jednym z poruszonych tematów była poniedziałkowa MET Gala – to coroczna gala związana ze zbiórką pieniędzy na rzecz Instytutu Kostiumów należącego do Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Gwiazdy zazwyczaj wybierają na tę okazję mocno ekstrawaganckie stroje.

Motywem przewodnim tegorocznego wydania imprezy była twórczość zmarłego w 2019 r. Karla Lagerfelda, jednego z najbardziej znanych projektantów mody. Celebryci wybierali zatem często kreacje nawiązujące do jego życia i twórczości. Największą uwagę przykuł muzyk i aktor Jared Leto, który przebrał się za kota. Jednak nie przypadkowego kota, tylko Choupette, ukochaną kotkę Karla Lagerfelda.

W pewnym momencie Ida Nowakowska stwierdziła, że Leto przebrał się za zwierzaka, który już nie żyje. – Kotka żyje. Choupette żyje, natomiast faktycznie motyw koci pojawiał się na czerwonym dywanie – poprawiła Nowakowską Marta Surmik.

Nowakowska wyłamuje się z mody

Związana z TVP Ida Nowakowska znana jest ze swojego przywiązania do wiary. Nie wstydzi się mówić o tej kwestii.

Tancerka, która w maju 2021 r. po raz pierwszy została mamą wskazała, że chrzest święty to do niej i jej męża bardzo doniosłe wydarzenie. – Jestem osobą bardzo wierzącą, więc tak też chciałabym wychowywać mojego synka. My, jako rodzice, myślimy, jak to będzie wyglądać, chcemy, żeby to było nawet nie tyle poważne, ile by była w tym jakaś symbolika i nasza świadomość, w jaki świat przez sakrament chrztu wprowadzamy nasze dziecko. Dużo na ten temat czytamy. Nie chcemy, by chrzciny były tylko eventem – opowiadała Ida Nowakowska w rozmowie z serwisem Plejada.

