Ciosek załatwiał paszport dla Wielowieyskiej? Ciekawy dokument

Ekspert ds. służb specjalnych opublikował w mediach społecznościowych dokument, w którym czytamy, że "minister Ciosek prosi o załatwienie sprawy doradcy Solidarności". Jak wskazuje Woyciechowski, chodziło o paszport dla Dominiki Wielowieyskiej (to imię i nazwisko pojawia się w dokumencie), córki Andrzeja Wielowieyskiego. Obecnie publikuje ona na łamach "Gazety Wyborczej".

"Jeżeli jest załatwione meldować" – odpowiada płk. Wacław Szarszewski, wysoki funkcjonariusz SB. Dokument datowany na jest na 8 lipca 1981 r. Ciosek pełnił wówczas funkcję ministra ds. związków zawodowych.

Kim jest Andrzej Wielowieyski?

Urodzony w 1927 r. Andrzej Wielowieyski był członkiem Komisji Ekspertów przy Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego podczas strajków w sierpniu 1980. W 1981 został powołany na kierownika ekspertów NSZZ „Solidarność” zgrupowanych w ramach Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych. Od 1982 pracował w redakcjach czasopism katolickich: „Królowa Apostołów” oraz „Gość Niedzielny”. W latach 1981–1985 zasiadał w Prymasowskiej Radzie Społecznej. Uczestniczył w pracach Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności.

Od 1983 był jednym z doradców Lecha Wałęsy. W 1987 zasiadł w zespole ekspertów Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”. W 1988 był współorganizatorem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. W 1989 uczestniczył w pracach Okrągłego Stołu.

W wyborach parlamentarnych w 1989 został wybrany na senatora I kadencji z województwa katowickiego jako kandydat KO „Solidarność”. Podczas wyborów prezydenckich przez Zgromadzenie Narodowe celowo oddał głos nieważny, przez co wraz z kilkoma innymi parlamentarzystami Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego umożliwił wybór na to stanowisko Wojciecha Jaruzelskiego. W Senacie pełnił wówczas funkcję wicemarszałka.

W latach 1991–1994 należał do Unii Demokratycznej. Od 1994 do 2005 był członkiem Unii Wolności[6]. Później przystąpił do Partii Demokratycznej – demokraci.pl oraz Unii Europejskich Demokratów. Był europosłem. Odznaczony Orderem Orła Białego (2011), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

