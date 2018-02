Immunitet posła. W tej sprawie Polacy są niemal jednomyślni [SONDAŻ]

Gazeta przypomina w tym kontekście sprawę sekretarza generalnego Platformy Obywatelskiej Stanisława Gawłowskiego. Prokuratura chce mu postawić pięć zarzutów, w tym trzy o charakterze korupcyjnym.

W środę sprawą immunitetu Gawłowskiego zajmowała się sejmowa komisja. Instytut Pollster na zlecenie "Super Expressu" zapytał ankietowanych, czy immunitet powinien chronić polityków, jeśli chodzi o sprawy karne. Aż 94 proc. badanych uważa, że nie. Przeciwnego zdania jest 3 proc. Tyle samo ankietowanych odpowiedziało "nie wiem".

– Immunitet został stworzony po to, by w politycznej walce politycy rządzącej partii nie mieli przewagi nad opozycją. A nie po to, by w sprawach karnych chowali się za przywilejami. Prawo powinno być równe wobec wszystkich – powiedział w rozmowie z dziennikiem politolog Bartłomiej Biskup.