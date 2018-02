Nożownik w Warszawie. Zaatakował przed miesięcznicą smoleńską

Gazeta pisze, że mężczyźni pokłócili się o policyjne barierki ustawiono na ulicy, aby odgrodzić uczestników uroczystości związanych z katastrofą smoleńską, które odbywają się każdego 10-tego dnia miesiąca.

Obok Krakowskiego Przedmieścia przechodził 26-letni Adrian C. Nie spodobały mu się stojące tam barierki. – Co za cwel je tutaj ustawił!? – krzyknął. Na te słowa zareagował Paweł K., który wracał ze spotkania z przyjaciółmi.

Między mężczyznami doszło do szarpaniny. Niespodziewanie Adrian C. wyciągnął nóż i wbił go swojej ofierze dwa razy pod serce i raz w brzuch. Nożownika zatrzymali znajomi Pawła K. "Dobrze, że w porę przyjechała policja, bo mogło dojść do linczu" – czytamy w "Super Expressie".

37-latek w stanie krytycznym trafił do warszawskiego szpitala przy Banacha. Lekarze walczą o jego życie. Rodzina i przyjaciele przez cały weekend zbierali dla swojego bliskiego krew.

Podczas przesłuchania Adrian C. nie przyznał się do winy. Złożył wyjaśnienia, które nie pasowały do zebranego materiału dowodowego. Nie potrafił też logicznie wytłumaczyć, dlaczego nosił przy sobie nóż. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla nożownika. Grozi mu dożywocie.