"Rz": Biedronka uruchomi własne paczkomaty

Gazeta pisze, że portugalska sieć dyskontów podpisała umowę z firmą SwipBox, duńskim operatorem maszyn do obsługi przesyłek. Do końca roku w placówkach Biedronki ma stanąć 300 urządzeń do odbioru paczek. Docelowo – 2 tysiące.

Pierwsze paczkomaty pojawią się na Śląsku. Kolejne miasta to: Warszawa, Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław – czytamy na łamach "Rzeczpospolitej".

Dziennik podkreśla, że współpraca Biedronki ze SwipBoxem może doprowadzić do rewolucji i zmienić układ sił na rynku kurierskim. Nowy projekt rzuca wyzwanie zwłaszcza InPostowi, który do tej pory dominował w sektorze dostarczycieli przesyłek.