Urzędniczka ratusza pracowała w MSW Kiszczaka. Cenckiewicz ujawnia w "GP"

W najnowszym numerze "GP" ukaże się tekst Sławomira Cenckiewicza dotyczący komunistycznej przeszłości szefowej Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m. st. Warszawy. Krótka zapowiedź materiału pojawiła się na portalu Niezależna.

Ewa Gawor była podporucznikiem MO, absolwentką Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Feliksa Dzierżyńskiego oraz pracownikiem Departamentu PESEL MSW. "Objęła ją ustawa dezubekizacyjna pozbawiająca esbeków przywilejów emerytalnych" – czytamy w serwisie.

"Raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę - to hasło nawołujące do nienawiści orzekła Ewa Gawor 1 sierpnia br. Jak się było w ZMS, ZSMP, PZPR i pracowało w MSW u Kiszczaka to można takie hasła do siebie odebrać. To fakt:)" – napisał na Twitterze Cenckiewicz.