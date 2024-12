Były szef ABW zatrzymany. Ma zostać przymusowo doprowadzony przed komisję śledczą

W poniedziałek około godz. 06:00 rano funkcjonariusze policji zatrzymali byłego szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) Piotra Pogonowskiego. Ma on zostać siłą doprowadzony na przesłuchanie przed sejmową komisję śledczą ds. Pegasusa.

Przesłuchanie Pogonowskiego zaplanowano na godz. 10:00.

Były szef ABW ma zostać doprowadzony na komisję

Piotr Pogonowski nie stawił się trzykrotnie na posiedzenie sejmowej komisji śledczej, powołując się na wrześniowe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, uznające działania komisji za niekonstytucyjne.

Sąd Okręgowy w Warszawie przychylił się do wniosku zasiadającej w komisji poseł Koalicji Obywatelskiej Joanny Kluzik-Rostowskiej o nałożenie na byłego szefa ABW kary w wysokości 3000 zł i wydał postanowienie o jego zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu na przesłuchanie. Media informowały, że w przekazanie świadka ma być zaangażowana zarówno policja, jak i Straż Marszałkowska. To pierwsza taka sytuacja w historii polskiego Sejmu.

We wrześniu Trybunał Konstytucyjny uznał, że zakres działania sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa jest niezgodny z konstytucją.

Komisja śledcza ds. Pegasusa

Sejmowa komisja śledcza została powołana, by zbadać legalność, prawidłowość oraz celowość czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od 16 listopada 2015 r. do 20 listopada 2023 r.

Pegasus to system, który został stworzony przez izraelską firmę NSO Group do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Oprogramowanie pozwala nie tylko podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego smartfona, ale też uzyskiwać dostęp do przechowywanych w nim innych danych, np. e-maili, zdjęć czy nagrań wideo.

Kim jest Piotr Pogonowski?

Piotr Pogonowski pełnił funkcję szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego od 2016 do 2020 r. Wcześniej, w latach 2008-2010 był dyrektorem gabinetu szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusza Kamińskiego.

Od 2020 r. Pogonowski jest członkiem zarządu Narodowego Banku Polskiego, gdzie objął nadzór nad departamentami: administracji, bezpieczeństwa i controllingu.

