Takiej sytuacji w Sejmie jeszcze nie było. Reaguje Ziobro

Po tym, jak Pogonowski trzy razy nie stawił się przed sejmowymi śledczymi, sąd przychylił się do wniosku posłanki KO Joanny Kluzik-Rostowskiej o nałożenie kary w wysokości 3000 zł i wydał postanowienie o jego zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu na przesłuchanie.

Zgodnie z ustaleniami, w przekazanie świadka ma być zaangażowana zarówno policja, jak i Straż Marszałkowska. Media podkreślają, że to pierwsza taka sytuacja w historii polskiego Sejmu.

Ziobro o sprawie Pogonowskiego: To powrót do mrocznych czasów PRL

Do sprawy odniósł się w sobotę Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości. Jego zdaniem sąd zignorował wyrok Trybunału Konstytucyjnego i zrobił to, czego oczekiwał premier Donald Tusk.

"Sąd Okręgowy w Warszawie zarządził przymusowe doprowadzenie byłego szefa ABW, Piotra Pogonowskiego, przed komisję ds. Pegasusa. Decyzja ta zapadła mimo wcześniejszego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który uznał tryb powołania komisji i jej zakres działań za sprzeczne z Konstytucją" – napisał Ziobro na platformie X.

"Sąd zignorował wyrok TK, przychylając się do oczekiwań Donalda Tuska. To powrót do mrocznych czasów PRL, gdy sędziowie realizowali polityczne zlecenia, popełniając zbrodnie sądowe" – dodał.

Według byłego szefa MS "każdy Polak jest dziś narażony na takie bezprawie". "Pozbawienie przez sąd wolności prof. Pogonowskiego będzie ciężkim przestępstwem i zostanie bezwzględnie rozliczone. Usunięcie z sądownictwa osób, które hańbią togę, nastąpi nieuchronnie" – oświadczył Ziobro.

Ponieważ były minister kilka razy nie stawił się na wezwanie komisji, także w jego sprawie wpłynął wniosek o przymusowe doprowadzenie na przesłuchanie. Wniosek ma zostać rozpatrzony 3 grudnia.

Komisja śledcza ds. Pegasusa

Komisja została powołana, by zbadać legalność, prawidłowość oraz celowość czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od 16 listopada 2015 r. do 20 listopada 2023 r.

Pegasus to system, który został stworzony przez izraelską firmę NSO Group do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Oprogramowanie pozwala nie tylko podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego smartfona, ale też uzyskiwać dostęp do przechowywanych w nim innych danych, np. e-maili, zdjęć czy nagrań wideo oraz kamer i mikrofonów.