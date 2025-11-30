"To sposób działania ubecji". Ziobro bezlitosny dla dziennikarza Onetu

Sprawa ma związek z artykułem opublikowanym w mijającym tygodniu przez Onet, w którym przedstawiono urzędniczą korespondencję z czasów PiS dotyczącą Funduszu Sprawiedliwości. Według portalu, Kurowska miała wysyłać urzędnikom dyspozycje dotyczące podpisywania umów z gminami w powiatach jasielskim i krośnieńskim.

Polityk Prawa i Sprawiedliwości zażądała od autora tekstu, Kamila Dziubki przeprosin oraz ujawnienia osoby, która przekazała mu e-mail z 24 lipca 202o roku. Kurowska twierdzi, że nigdy nie wysyłała takiej wiadomości, musi zatem być ona zmyślona.

Mocny wpis Ziobry

Do sprawy odniósł się także były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Polityk PiS uważa, że opisany przez Dziubkę mail "nie istnieje". Z tego powodu są "dwa wyjaśnienia" tego, jak powstał tekst opisujący rzekome nieprawidłowe działania Kurowskiej.

"Pierwsze: Pan wymyślił tego maila, co stawia Pana w bardzo złej sytuacji procesowej o moralnej nie wspomnę. Albo drugie: sfabrykowano materiał dowodowy, do którego Pan dotarł i kosztem pana dziennikarskiej reputacji chciano zaszkodzić posłance «podkręcając» sprawę. Pan zaś informacji nie zweryfikował rzetelnie" – napisał Ziobro.

Były szef resortu sprawiedliwości dodał, że ma nadzieję, iż mamy do czynienia "z drugą wersją".

"W takiej jednak sytuacji ta sprawa to nie tylko naruszenie dóbr osobistych posła Rzeczypospolitej, ale też fałszerstwo dowodów i bezpodstawne prokurowanie oskarżenia. Kancelaria prawna dla celów procesowych zabezpieczyła skrzynkę pocztową pani poseł. Jest tam zachowana jej cała korespondencja w tym kontakty z Ministerstwem Sprawiedliwości" – stwierdził polityk i dodał, że jeśli ultimatum Kurowskiej nie zostanie spełnione, wtedy wobec dziennikarza i redakcji zostanie złożony pozew.

twitter

"Tworzenie fałszywych dowodów to był sposób dziania ubecji. Wobec kłamliwego paszkwilu nie może nie być reakcji" – zakończył swój wpis poseł.

Czytaj też:

Ziobro odpowiada Tuskowi: Zdeprawowanej władzy należy stawić opórCzytaj też:

Zaatakowana poseł zabiera głos. Mocna odpowiedź na artykuł Onetu