Lisicki: Poznałem nowe słowo - maślarze. Ziemkiewicz: Zamiast wojny z Tuskiem, wojna frakcji

Nasila się konflikt wewnątrz PiS. Chodzi o spór między Mateuszem Morawieckim, a grupą polityków chcących odsunąć go na dalszy tor. Przewodzą jej Przemysław Czarnek, Patryk Jaki, Jacek Sasin i Tobiasz Bocheński. Część mediów opisuje tych działaczy jako "maślarzy", chociaż sami politycy PiS twierdzą, że w partii takie określenie nie funkcjonuje. Do przeciwników byłego premiera należą także m.in. Mariusz Błaszczak, Elżbieta Witek, Zbigniew Ziobro czy Beata Szydło.