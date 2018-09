Szydło: Słowa prezydenta w Leżajsku zmanipulowane

Mam wrażenie, że słowa prezydenta zostały zmanipulowane, on nie odnosił się do Unii Europejskiej; UE jest potrzebna Polsce, a Polska Unii – powiedziała w programie TVP1 „Kwadrans polityczny” wicepremier Beata Szydło, odnosząc się do wypowiedzi Andrzeja Dudy o „wyimaginowanej wspólnocie”.

– Kiedy nasze sprawy zostaną rozwiązane, będziemy się zajmowali sprawami europejskimi. A na razie niech nas zostawią w spokoju i pozwolą nam naprawić Polskę – mówił prezydent podczas spotkania z mieszkańcami Leżajska. Andrzej Duda określił Unię Europejską jako "wyimaginowaną wspólnotą, z której dla Polaków niewiele wynika". Jego słowa odbiły się szerokim echem w mediach i w internecie. Sprawę skomentowała dzisiaj także wicepremier Beata Szydło.