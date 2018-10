Ukraińcy chcą zarobić na tragedii Auschwitz. Trwa śledztwo

Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi w tej sprawie śledztwo z zawiadomienia prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Jarosława Szarka.

"Chodzi o znieważenie Narodu Polskiego i propagowanie faszystowskiego ustroju państwa w związku z pojawieniem się w internecie materiałów promujących grę komputerową, której akcja ma się rozgrywać na terenie obozu koncentracyjnego" – czytamy w dzienniku.

"Rz" podkreśla, że gra wymyślona przez ukraińską firmę Aliens Games daje możliwość wcielenia się nie tylko w więźnia obozu koncentracyjnego podejmującego m.in próbę ucieczki, ale także esesmana z załogi obozu ścigającego oraz mordującego więźniów.

W internecie zostały zamieszczone materiały promujące grę "The cost of freedom - a game about polish death camps" i właśnie z tego powodu śledczych zawiadomił prezes IPN.