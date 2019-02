Powstanie drugi "Budzik". Ewa Błaszczyk na konferencji z ministrem

Drugi "Budzik" ma być przeznaczony dla osób dorosłych, które w większości są ofiarami wypadków drogowych. Klinika powstanie na warszawskim Bródnie. Ma kosztować 40 mln zł, z czego Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości, dofinansuje budowę kwotą 37,24 mln zł.

Według danych MS rocznie w Polsce zapada w śpiączkę ponad 600 osób, z czego ok. 150 to dzieci, reszta – dorośli. – Fundusz Sprawiedliwości ma w swoim statucie jeden cel: pomagać osobom pokrzywdzonym i przywraca ich do normalnego funkcjonowania. Ten cel będzie realizowany – mówił na konferencji prasowej minister Zbigniew Ziobro.

Klinika "Budzik" została uruchomiona w lipcu 2013 r. jako pierwszy w Polsce wzorcowy szpital dla dzieci po ciężkich urazach mózgu. Placówka działa bezpłatnie przy warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka. Prowadzi ją Fundacja "Akogo" Ewy Błaszczyk. W "Budziku" wybudzono 54 dzieci.