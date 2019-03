Leszek Czarnecki nie poddał się badaniu wykrywaczem kłamstw

Ziemkiewicz nie wycofuje się ze swoich słów. "Podtrzymuję, że Wieliński jest folksdojczem"

– Podtrzymuję to, że pan Bartosz Wieliński jest folksdojczem. To co robi ten dziennikarz… – mówił publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz w Telewizji Republika, gdzie odniósł się do aktu oskarżenia złożonego przez dziennikarza "Gazety...