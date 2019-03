"Nawet Messi mówi, że Polska to faszystowski kraj". Kompromitacja prof. Śpiewaka i „Polityki”

Mem ma zazwyczaj charakter prześmiewczy. Często nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością. Profesor Śpiewak potraktował jednak jeden z nich poważnie i przytoczył „słowa Leo Messiego” w wywiadzie z „Polityką”. Tygodnik na żadnym etapie nie zweryfikował tej wątpliwej informacji i wydrukował ją razem z pozostałymi wypowiedziami socjologa. Mało tego – wywiad zamieszczono na stronie internetowej tygodnika, a tytuł zawiera właśnie zdanie o Messim. Wpadka profesora i gazety rozbawiła internautów, w tym dziennikarzy. Gafa jest komentowana m. in. na Twitterze.

Fragment wywiadu, o którym mowa, brzmiał następująco:



Prof. Paweł Śpiewak: Zauważyła Pani, że nawet Messi odnotował istnienie Polski?



Martyna Bunda (prowadząca rozmowę): Co powiedział?



Prof. Śpiewak: Że to taki faszystowski kraj.



Martyna Bunda: Jeśli to nie fake news, zapewne tego właśnie dowiedział się ostatnio z dyskusji wokół Polski.



Prof. Śpiewak: Liberalno-lewicowa większość, dominująca w zachodnich mediach, zwraca mniejszą uwagę na sukcesy gospodarcze Polski bądź ich brak, a większą na to, co ją obchodzi, czyli wartości. Właśnie wypadamy poza główny nurt tych wartości.

Najwyraźniej profesor był przekonany o prawdziwości tej informacji, bo nawet po drobnej uwadze dziennikarki, nie przemyślał swoich słów. „Polityka” natomiast przedrukowała całą rozmowę, nie wycinając wątpliwego fragmentu. Czy nie tak powstaje fake news?

