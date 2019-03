Netanjahu do celebrytki: Izrael to państwo Żydów i tylko ich

Prawie 20 procent z 9 milionów mieszkańców Izraela stanowią Arabowie. Jak informuje amerykańska stacja telewizyjna Fox News, celebrytka Rotem Sela postanowiła się za nimi wstawić.

"Kiedy do cholery ktoś w tym rządzie powie publicznie, że Izrael jest krajem wszystkich swoich obywateli" – napisała aktorka na Instagramie. Odpisał jej premier Benjamin Netanjahu.

"Zgodnie z przyjętym podstawowym prawem narodowym Izrael to państwo narodowe Żydów - i tylko ich" – stwierdził izraelski premier, zapewniając jednocześnie, że Arabowie mają równe prawa i nie ma z nimi problemów.

W sierpniu 2018 r. Kneset uchwalił ustawę, w której zapisano m.in., że Jerozolima jest stolicą państwa, a hebrajski staje się jedynym oficjalnym językiem Izraela. Także kalendarz hebrajski ma być oficjalnym kalendarzem państwa.

Na początku kwietnia tego roku odbędą się wybory do izraelskiego parlamentu. Walcząc o utrzymanie władzy Netanjahu przekonuje, że jeśli jego partia, Likud, poniesie porażkę, to do nowej koalicji rządowej wejdą partie arabskie.

