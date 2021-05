"Powinni być pod ochroną". Według Giertycha wyborcy Lewicy odwrócą się od formacji

Sejmowe komisje spraw zagranicznych i finansów publicznych zagłosowały za projektem ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych w budżecie UE. Na godz. 16 w Sejmie zaplanowano debatę nad sprawozdaniem komisji, podczas której głos zabiorą przedstawiciele klubów i kół. Głosowanie nad ustawą zaplanowano ok. godz. 17.30.

Lewica zagłosuje "za"

Poparcie dlaustawy o zwiększeniu zasobów zadeklarowała Lewica. Wcześniej klub ten osiągnął porozumienie ze stroną rządową – premier zgodził się na włączenie do Krajowego Planu Odbudowy postulatów Lewicy (to m. in. przeznaczenie min. 30 proc. środków z KPO dla samorządów).

Tymczasem według Koalicji Obywatelskiej lewa strona polskiej opozycji "dogadała się z PiS-em" i "zdradziła opozycję". Jednym z najgłośniejszych krytyków postawy Lewicy jest związany z PO mec. Roman Giertych. W najnowszym wpisie Giertych wróży, że poparcie Funduszu Odbudowy sprawi, że wyborcy Lewicy odwrócą się od tej formacji.

"Od dzisiaj każdy wyborca Lewicy powinien być pod ochroną. Nie będzie bowiem czegoś rzadszego" – napisał mecenas na Twitterze.

SP nie poprzez Funduszu Odbudowy

Solidarna Polska nie poprze Funduszu Odbudowy. – W tej sprawie widzimy zbyt wielkie ryzyka dla Polski, żebyśmy mogli zmienić zdanie – powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, lider partii.

Zbigniew Ziobro podkreślił na konferencji, że jego ugrupowanie jest konsekwentne i nie zmieni w tej sprawie zdania. – Szanujemy naszych współkoalicjantów, naszych kolegów, czasami nawet przyjaciół – powiedział, po czym dodał, że "odpowiedzialność za Polskę wymaga też i odpowiedzialnego głosowania". – Są takie sprawy, w których możemy głosować inaczej i nasi koledzy też muszą to zrozumieć – powiedział.

Czytaj też:

Prezydent Duda: Byłoby grzechem dzisiaj tę szansę porzucić