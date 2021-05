Polski Ład. Gawkowski: Zgodne z naszym lewicowym programem

Polski Ład to rządowy program społeczno-ekonomiczny, który ma na celu wspomóc gospodarkę po koronakryzysie i umożliwić Polsce szybsze dogonienie państw Europy Zachodniej. Projekt został zaprezentowany w sobotę podczas konwencji Zjednoczonej Prawicy. Wśród licznych propozycji zawartych w Polskim Ładzie znalazła się podwyżka kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, ułatwienia w uzyskiwaniu i spłacie kredytów mieszkaniowych oraz zmiana drugiego progu podatkowego – z 85 do 120 tys. zł. To także szereg pomysłów z zakresu polityki prodemograficznej oraz tzw. zielonego konserwatyzmu.

Polski Ład. "Lewica usiądzie do stołu"

Przewodniczący klubu Lewicy odniósł się do Polskiego Ładu na antenie TVN24. Polityk potwierdził, że jeżeli będzie taka potrzeba, to Lewica będzie głosowała za rozwiązaniami zawartymi w programie. Zaznaczył jednocześnie, że ma "bardzo wiele uwag do tego planu”. – Położono na stole wiele propozycji, które ograniczają pewne prawa – powiedział.

Poseł Krzysztof Gawkowski zapewnił, że jego formacja gdy tylko zobaczy ustawy, na pewno usiądzie do stołu, żeby rozmawiać o konkretnych propozycjach. – Jeżeli to będą rozwiązania prospołeczne, to wtedy możemy powiedzieć, jesteśmy w stanie wspólnie głosować – zaznaczył.

– Jeżeli sytuacja będzie taka, że będą na tym korzystali najbiedniejsi, że klasa średnia będzie aspiracyjne mogła żyć lepiej, że nie będą to ograniczenia dla wszystkich, dlatego że PiS chce komuś przekładać pieniądze, to jesteśmy w stanie popierać różne projekty – kontynuował.

Gawkowski przypomniał, że tego typu rozwiązania nie od dziś są zawarte w programie Lewicy. – To jest zgodne z naszym programem, z lewicowym programem. Godne życie dla ludzi z klasy średniej i godne życie dla tych wkluczonych jest w programie Lewicy, a obciążeni zawsze są najbogatsi. Jak ktoś zarabia 20 tys. miesięcznie, bo my np. mówiliśmy w takich warunkach o wyższej kwocie wolnej od podatku, to dlaczego miałaby być sytuacja taka, że nie będziemy popierali projektów, które są prospołeczne – mówił parlamentarzysta Lewicy.

