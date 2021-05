Niedzielski: Chciałbym hamować ten huraoptymizm

Jak podkreślał szef resortu zdrowia w TVN24, ryzyko kolejnej fali koronawirusa jest realne, jeśli pojawi się mutacja odporna na szczepionkę.

– My musimy być troszkę uwrażliwieni, bo ja też chciałbym hamować ten huraoptymizm, że już wszystko jest za nami i już wszystko skończone. Proszę pamiętać, że jest cały czas realne ryzyko pojawienia się takiej mutacji, która będzie nieobjęta zakresem ochronnym szczepienia i wtedy prawdopodobieństwo pojawienia się kolejnej fali jest duże – mówił Adam Niedzielski.

Niedzielski: Mamy wyraźny spadek liczby zakażeń

Minister zdrowia zaznaczył, że przy sukcesywnym luzowaniu obostrzeń, wciąż utrzymuje się spadek zakażeń.

– Odporność populacyjna przyjmuje się, że jest w przedziale 70-80 proc. zaszczepionych, więc nawet jeżeli ten parametr by się nie zmienił, to i tak jesteśmy w obszarze takim, że powoli ta odporność populacyjna by istniała – stwierdził.

– Proszę też zwrócić uwagę, co się dzieje w tej chwili. Mamy wyraźny spadek liczby zakażeń, mimo że systematycznie od miesiąca podejmujemy decyzje dotyczące wprowadzania kolejnych luzowań i to się nie odbija w żaden sposób na wzroście zachorowań. To pokazuje, że już istnieją naturalne bariery, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się wirusa – ocenił Niedzielski.

System zachęt dla samorządów

Jak przypomniał Adam Niedzielski dzisiaj minister Dworczyk ogłosi system zachęt dla samorządowców, "żeby skuteczniej docierać do tych obywateli, którzy mają przede wszystkim utrudniony dostęp ze względu na różne ograniczenia".

– Na pewno dochodzimy do takiego punktu, gdzie zmienia się pewna charakterystyka podejścia do szczepień – ocenił minister.

– Do tej pory, nasi obywatele, którzy chcieli się zaszczepić, bardzo intensywnie poszukiwali takich możliwości, rejestracji, jak najszybszego zaszczepienia. Ale powoli wyczerpuje się ten zasób osób, które miały właśnie takie nastawienie do szczepień, a pojawia się coraz mniej tych chętnych – tłumaczył.

– Myślę, że dochodzimy do punktu przesilenia. On na pewno będzie w czerwcu, kiedy to szczepienia będą czekały na ludzi, a nie ludzie będą ich usilnie poszukiwali – dodawał Niedzielski.

Czytaj też:

Dr Sutkowski: Koronawirus jest w odwrocieCzytaj też:

Co najmniej 100 infekcji koronawirusem w obozie pod Mount Everest? Władze zaprzeczająCzytaj też:

Koronawirus w Polsce. Takich liczb nie widzieliśmy dawno