Kwaśniewski: Nowy Ład jest początkiem kampanii wyborczej

Były prezydent komentował w „Kropce nad i” na TVN24 m.in. porozumienie osiągnięte przez premiera Morawieckiego po rozmowach w sprawie kopalni Turów z premierem Czech, a także kwestię ewentualnych przyśpieszonych wyborów parlamentarnych.

"Wcześniejsze wybory bardzo prawdopodobne"

Aleksander Kwaśniewski jest zdania, że jeżeli sondaże będą dla PiS pomyślne i odpowiednio wzrosną, to Jarosław Kaczyński zdecyduje się na wariant przyśpieszonych wyborów.

– Cały pomysł Nowego Ładu i tej kampanii wokół niego świadczy o tym, że taki chyba jest plan. Robienie tej wielkiej kampanii dwa lata przed wyborami nie ma sensu. Nikt nie będzie pamiętał ani o Nowym Ładzie, ani o tym wszystkim – mówił. W jego ocenie Nowy Ład stanowi początek kampanii wyborczej formacji rządzącej.

Kwaśniewski zwrócił też uwagę na rosnącą inflację. – Ostatni miesiąc kończyliśmy z ponad pięcioprocentową inflacją. Jeżeli ta inflacja będzie utrzymywać się na poziomie pięciu procent, ona będzie zjadała socjalne wydatki, które rząd rozdał. Nastroje mogą się pogarszać. Sądzę, że wiosna przyszłego roku to jest jeszcze ten moment, kiedy można uciec przed tymi gorszymi nastrojami społecznymi, które mogą być już na jesieni 2022, czy w roku wyborczym 2023 – ocenił Kwaśniewski.

"Czeski film"

Polityk zabrał głos ws. kopalni Turów. – To jest czeski film, ponieważ oni robili zawsze filmy z takim przewrotnym poczuciem humoru. Tutaj też mamy elementów przewrotności mnóstwo. Premierzy wychodzą i mówią zupełnie co innego. Sprawa nie jest nowa i można się nią było zająć od wielu, wielu lata w normalnych, dwustronnych relacjach z Czechami ją rozwiązać – stwierdził polityk.

"Łukaszenka bez pomysłu"

Kwaśniewski odniósł się także do incydentu na lotnisku w Mińsku, gdzie pod pretekstem alarmu bombowego wymuszono lądowanie samolotu, a następnie zatrzymano białoruskiego opozycjonistę Ramana Pratasiewicza, który przebywa obecnie w areszcie.

– Łukaszenkę miałem okazję, dość dawno, ale poznać. To jest moim zdaniem człowiek o takich zmiennych nastrojach. Coraz bardziej odnoszę wrażenie, że on już jest w tej swojej desperacji, bez pomysłu na to, co można zrobić dalej. On jest w takiej pułapce mentalnej. Robi rzeczy straszne, głupie, niebezpieczne i ten stan może się pogłębiać. Pyta pani kto może go powstrzymać. Putin bądź na tyle silny opór ulicy, społeczeństwa białoruskiego, że rzeczywiście dojdzie tam do zmian – powiedział Aleksander Kwaśniewski.

