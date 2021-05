Porażka opozycji w Senacie. Semeniuk: Klasyczny marszałek Grodzki

Senat bez poprawek przyjął w czwartek ustawę ratyfikującą decyzję o zwiększeniu zasobów własnych UE. Za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowało 98 senatorów, dwóch wstrzymało się. Nikt nie głosował "przeciw".

Przypomnijmy, że większość senacka zapowiadała dodanie do ustawy preambuły. Ostatecznie tak się nie stało. Podczas głosowania przepadła poprawka zakładająca dodanie do ustawy nowej części. Za wprowadzeniem preambuły głosowało 49 senatorów. Tyle samo było głosów przeciw. Jeden senator wstrzymał się od głosu.

"Klasyczny marszałek Grodzki"

Do sprawy odniosła się na antenie radiowej Jedynki wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk. – Klasyczny marszałek Grodzki: dużo mówi, mało robi – oceniła wiceminister, podkreślając, że Polacy rozliczą opozycję z tych ostatnich tygodni, silnej próby pokazywania, że Krajowy Plan Odbudowy to zło.

– Stało się tak jak się stało, z korzyścią dla Polaków – wskazała Semeniuk. Polityk zwróciłą uwagę, że Polska jest w zasadzie ostatnim krajem w Europie, który ten dokument przyjął. – Teraz przystępujemy do ciężkiej pracy – podkreśliła.

Pytana o głosy, w myśl których po wczorajszym głosowaniu w Senacie marszałek tej izby powinien podać się do dymisji, Semeniuk przyznała, że chciałaby żeby marszałek Grodzki wyciągnął lekcję z tej sytuacji i z tego co się dzieje w opozycji. – Oprócz politykierstwa i personalnych problemów i awantur nie dzieje się nic co by miało przełożenie na lepsze życie społeczne – wskazała.

Ogromne środki dla Polski

Polska z unijnego Funduszu Odbudowy będzie miała do dyspozycji ok. 58,1 mld euro, w tym 23,9 mld euro w formie dotacji i 34,2 mld euro w pożyczkach. w ciągu kilku lat. Podstawą do wypłaty środków jest Krajowy Plan Odbudowy, który został przez polski rząd wysłany do Komisji Europejskiej 3 maja.

Czytaj też:

Von der Leyen: Wszystkie kraje UE dały zielone światło na finansowanie FOCzytaj też:

"Gang Olsena". Fala komentarzy po głosowaniu w Senacie