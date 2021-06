Czerwińska reaguje na odejście trzech posłów PiS

Zbigniew Girzyński, Małgorzata Janowska i Arkadiusz Czartoryski zdecydowali się opuścić Prawo i Sprawiedliwość. Jako powód tej decyzji podali Polski Ład, który ich zdaniem będzie miał tragiczny wpływ na gospodarkę państwa.

Girzyński zapowiedział, że posłowie założą własne koło. – Nie będziemy opozycją totalną, będziemy merytorycznie oceniać każdy projekt. Nie wykluczamy nikogo – oświadczył.

Odejście trojga posłów oznacza, że Zjednoczona Prawica traci sejmową większość.

Czerwińska: Prawdziwy powód jest inny

– Jesteśmy przekonani, że ta nagła decyzja w przypadku posła Girzyńskiego ma związek ze sprawą, która była parę dni temu szeroko komentowana. Chodzi o to, co wydarzyło się w biurze Adama Hofmana. Nie jest tajemnicą, że panowie są w relacjach towarzyskich, zawodowych – powiedziała na konferencji prasowej w Sejmie rzeczniczka PiS Anita Czerwińska.

– Jeśli chodzi o posła Czartoryskiego, on tego dzisiaj nie mówił, ale tutaj też toczy się sprawa. My nie wiemy, jaki będzie finał tej sprawy, natomiast pan poseł formułował takie oczekiwania wobec szefostwa partii i klubu, żeby tę sprawę omawiać. Niestety politycy nie mogą ingerować w takie postępowania – oceniła.

– Natomiast jeśli chodzi o panią poseł Janowską, to wydaje się, że doszło do nieporozumienia i będziemy się starali to wyjaśnić – przekazała rzeczniczka PiS.

Pytana przez dziennikarzy, czy sugeruje, że posłowie odeszli z partii, bo grożą im ewentualne zarzuty, Czerwińska zaprzeczyła. Jak dodała, "prawdziwy powód" odejścia trojga posłów z PiS jest inny, niż oni podają.



Czytaj też:

Kukiz rozmawiał z Kaczyńskim: Prezes chciałby z tym skończyć