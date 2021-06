Kukiz rozmawiał z Kaczyńskim: Prezes chciałby z tym skończyć

Paweł Kukiz był pytany w Radiu Plus, czy nie obawia się, ze PiS skorzysta z pomocy jego formacji przy ustawach dot. Polskiego Ładu i nie wprowadzi projektów K'15.

– Nie mam takiej obawy. Umowa jest tego rodzaju, że zanim dojdzie do głosowania jakiegoś bloku ustaw z Polskiego Ładu, przed głosowaniem, każdego takiego bloku, musi być uchwalona jedna z ustaw Kukiz '15. Jeżeli to się będzie przeciągało do końca kadencji, to do końca kadencji ja będę przeciągał głosowanie nad Polskim Ładem – podkreśla polityk.

Ustawa antysitwowa

Paweł Kukiz mówił też o tzw. ustawie antysitwowej, która nakazywałaby politykom min. informowanie o członkach rodziny pracujących w spółkach skarbu państwa i spółkach komunalnych.

– Wczoraj rozmawiałem z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim o tym, że należałoby jak najszybciej przejść do ustawy antysitwowej i zaostrzyć, doprecyzować projekt K'15 z poprzedniej kadencji. Ten projekt piętnował zatrudnianie rodzin, ale chodzi też o to by wprowadzić jakieś zakazy, ale musi to być zgodne z konstytucją. Zdaje się, że Pan Prezes dostrzega, że te sitwy trwają od 1989 roku bez względu na to jaka partia jest przy władzy i chciałby z tym skończyć – mówi.

Rażąca ingerencja Izraela

Paweł Kukiz pytany o reakcje Izraela na przyjętą przez Sejm nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego.

– Hańbą to jest arogancja w wykonaniu ministra spraw zagranicznych Izraela. To uregulowanie pewnego stanu prawnego i zakończenie tej dzikiej reprywatyzacji. Aż tak rażąca ingerencja i to w wewnętrzne polskie prawo jest po prostu bezczelnością. Jeżeli są jakieś wątpliwości to wyjaśnia się je na drodze dyplomatycznej. Forma tej wypowiedzi... w pewnym momencie można odnieść wrażenie, że sugerowane jest przez Pana Ministra, że Polska była kolaborantem nazistów (...) Przejdźmy proszę do innego tematu, bo jeszcze zbyt emocjonalnie zareaguję na ten wpis – stwierdził polityk.

