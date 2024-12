Dworczyk nie odwiedzi Romanowskiego. "Odpowiedzialność rządu"

W czwartek wieczorem mec. Bartosz Lewandowski poinformował, że rząd Węgier uwzględnił wniosek posła Marcina Romanowskiego i udzielił mu ochrony międzynarodowej na podstawie ustawy o prawie azylu z 2007 r. w związku z podejmowaniem przez polski rząd i podległą mu Prokuraturę Krajową "działań naruszających jego prawa i wolności". Pełnomocnik Romanowskiego podkreślił, że jest to pierwszy przypadek przyznania polskiemu politykowi ochrony międzynarodowej w innym kraju po 1989 r.

Doniesienia o przyznaniu polskiemu parlamentarzyście azylu potwierdził później w rozmowie z węgierskimi mediami szef kancelarii premiera Viktora Orbana i wiceprzewodniczący Fideszu Gergely Gulyas.

Węgrzy udzielili Romanowskiemu azylu. Co ich przekonało?

Do sprawy byłego wiceministra sprawiedliwości odniósł się na antenie radia RMF FM europoseł PiS Michał Dworczyk.

– Władze węgierskie uznały, że w Polsce Romanowski nie może liczyć na sprawiedliwy, uczciwy proces – podkreślił polityk.

Były szef KPRM stwierdził jednocześnie, że nie zna dobrze byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. – Pracowaliśmy razem w rządzie, później byliśmy w Sejmie razem – wyjaśnił.

Jak zaznaczył Michał Dworczyk, nie zamierza odwiedzać na Węgrzech Romanowskiego. Nie oznacza to jednak, że nie zajmuje w tej sprawie sprecyzowanego stanowiska. – Marcin Romanowski uzyskał azyl polityczny na Węgrzech. To pierwszy raz po 1989 r., kiedy obywatel polski taki azyl polityczny otrzymuje w kraju demokratycznym – zauważył były minister.

Dworczyk: Albo gang Olsena, albo przestępcy

Jednocześnie polityk PiS skrytykował działania, podejmowane przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara.

– Rozmawiamy o działaniach, które są politycznie kierowane przez ministra Bodnara. Odpowiedzialność za to ponosi cały rząd – powiedział Dworczyk.

Nie zabrakło stanowczych słów. – Albo mamy do czynienia z działaniem gangu Olsena w Ministerstwie Sprawiedliwości i prokuraturze, albo są to ludzie, którzy świadomie łamią prawo w imię interesów politycznych – powiedział deputowany do Parlamentu Europejskiego.

