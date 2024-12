Sprawa ks. Olszewskiego. RPO jednoznacznie o tym, czy stosowano tortury

Prof. Marcin Wiącek poinformował, że w poniedziałek zostanie przedstawiony raport na temat traktowania w areszcie ks. Michała Olszewskiego oraz dwóch urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości. RPO wskazał, że nie potwierdziły się zarzuty o stosowanie tortur. Można jednak mówić o niewłaściwym traktowaniu zatrzymanych.

– Były liczne zarzuty dotyczące niewłaściwego traktowania, które potwierdzamy. Są to na przykład wielogodzinne czynności, przesłuchania, bez umożliwienia odpoczynku, bez pełnowartościowego posiłku, w kajdankach. Dochodziło również do stosowania tak zwanych kajdanek zespolonych, czyli zakładanych na ręce i nogi. A pamiętajmy, że są to osoby, którym stawiane są zarzuty dotyczące przestępstw urzędniczych. Są również zarzuty, które możemy też potwierdzić, a dotyczą one na przykład niezapewnienia właściwego prawa do obrony – braku obrońcy podczas przedstawiania zarzutów i przesłuchania w charakterze podejrzanego – powiedział Wiącek.

Rzecznik przyznał jednak, że pewnych zarzutów nie udało się potwierdzić, ponieważ "pewne czynności nie były nagrywane". Nie ma też innych źródeł bądź dokumentów, które pozwoliłyby na ich zweryfikowanie. Dodał, że największe wątpliwości "dotyczą pierwszych godzin po zatrzymaniu wszystkich tych osób".

Śledztwo prokuratury

Przypomnijmy, że w połowie września ruszyło śledztwo w sprawie "przekroczenia uprawnień" i "niedopełnienia obowiązków" w związku z zatrzymaniem ks. Michała Olszewskiego.

"Chodzi o przekroczenia uprawnień i niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych różnych służb poprzez stosowanie wobec zatrzymanego przemocy psychicznej oraz nieprawidłowego postępowania z zatrzymanym, a następnie osadzonym, zmierzających do jego celowego udręczenia, czym działano na szkodę interesu prywatnego Michała O." – oznajmił w komunikacie rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożyło trzech posłów klubu parlamentarnego PiS.

