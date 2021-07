Lewicowy aktywista: Chęć posiadania biologicznych dzieci to element rasizmu

Antynatalizm to stanowisko przypisujące negatywną wartość narodzinom. Jego przedstawiciele uważają, że ludzie powinni zrezygnować z prokreacji.

Aktywista Mateusz Kozielecki zaznacza, że jest bezdzietny z wyboru. W rozmowie wskazuje m.in. co rozumie przez antynatalizm i skąd decyzja o braku potomstwa. W kilku fragmentach wywiadu padają zdumiewające twierdzenia.

– Antynatalizm przedostał się w jakimś stopniu do mainstreamu za pośrednictwem filmów i seriali. Jeden z ciekawszych – „True Detective”, gdzie jeden z bohaterów mówi o tym, że może najbardziej honorową rzeczą dla całego gatunku ludzkiego byłoby zatrzymanie rozmnażania i pójście, rękę w rękę, w kierunku wymarcia – mówi Kozielecki.

"Pokłosie Wall Street i faszyzmu"

Aktywista wyraża niezadowolenie w związku z funkcjonowaniem systemu, który w jego ocenie zachęca do posiadania dzieci.

Jego zdaniem jest to system „antyczłowieczy w pewnym sensie. Patologiczny”. – Ten system zachęca nas, wszystkimi możliwymi sposobami, żebyśmy posiadali rodzinę, duży dom, ładny samochód; żebyśmy mieli dobrą pracę i spędzali w niej dużo czasu, bo przecież musi nas być stać na to, co wymieniłem wcześniej; żebyśmy jeszcze wysłali dzieci na najlepszą uczelnię w kraju – tłumaczy.

Posiadanie dzieci jest korzystne dla kapitalizmu, bo tak trzyma się społeczeństwo pod kontrolą. Bo ktoś, kto ma dzieci, pracę na etat i kredyt, nie wyjdzie na ulice, żeby protestować. Bo ma za dużo do stracenia – stwierdził we wspomnianym wywiadzie Kozielecki.

Sprawa druga – faszyzm. Chęć posiadania własnych dzieci, tych biologicznych, to jest jakiś element rasizmu, trochę nacjonalizmu, a trochę ma to charakter przygotowywania się do wojny w bardzo pierwotnej formie. Róbmy dzieci, a te dzieci będą pracować na nasze emerytury i tak dalej – twierdzi aktywista.

