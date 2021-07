"Byłoby nawet zabawnie...". Dziambor wbija szpilę Tuskowi

Donald Tusk wystąpił dziś na wiecu w centrum Gdańska. Pierwsze słowa poświęcił miejscu, w którym przyszło mu wystąpić. – Jestem bardzo wzruszony, że mogę stanąć na Długim Targu, w moim mieście. Gdańsk to przecież nie tylko to ukochane Polaków miejsce, ale to dla mnie, osobiście, cała moja historia. Moi przodkowie i moi wnukowie – zaczął. – Ale to także pamięć o prezydencie Pawle Adamowiczu. Pamiętajmy o pierwszym najważniejszym przykazaniu. Jesteśmy tu po to, by dzielić się dobrem i solidarnością – dodawał były premier.

Lider Platformy Obywatelskiej nawiązał też do czasów PRL, w których - jak podkreślał - jego koledzy nie mieli wątpliwości, czego chcą i że są to elementarne i gdańskie wartości. – Dziś, gdy patrzę, co PiS chce zrobić z tymi wartościami, wierzę, że z Gdańska może pójść dobry przekaz. Jestem tu po to, by podkreślić, że te wartości mogą wrócić. Nigdy Europa nie była tak polska, jak dzisiaj i nigdy Polska nie była tak europejska, jak teraz – przekonywał. Tusk wezwa Jarosława Kaczyńskiego do debaty.

Tusk "broni" 500+. Celny komentarz Dziambora

Podczas przemówienia, lider PO odniósł się do niedawej wypowiedzi marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Witek stwierdziła, że osoby, które krytykuje rządowego programy, nie powinny pobierać świadczeń wprowadzonych przez obecny rząd. Słowa te wywołały falę krytyki ze strony opozycji.

– Jeśli ja widzę najwyższego PiS-owskiego urzędnika w państwie, panią marszałek Witek - bo prezydent Duda jest bezpartyjny - która podzieliła naród na tych, którzy mają prawo brać 500 plus i nie mają prawa brać 500 plus, to jest to bardzo rosyjskie myślenie. Władza da temu, kto jest posłuszny. A kto władzy nie lubi, temu nic nie damy. Ja się nie spodziewałem, że jak przyjadę do Polski, jednym z pierwszych moich zadań będzie obrona 500 plus dla każdego przed panią marszałek Witek i PiS – powiedział w Gdańsku Donald Tusk.

Tymczasem poseł Konfederacji Artur Dziambor wytknął Tuskowi, że przecież członek jego partii, Tomasz Lenz, zaproponował ograniczenie świadczenia i przekazywanie go jedynie osobom zaszczepionym.

