"Trafna teza". Poseł komentuje artykuł w najnowszym "Do Rzeczy"

Polityk Solidarnej Polski zamieścił w mediach społecznościowych komentarz, w którym odnosił się do tez zawartych w artykule "Reforma sądów: Europejski pat" Rafała Ziemkiewicza w najnowszym numerze tygodnika "Do Rzeczy".

Publicysta stawia w nim tezę, że jeśli polski rząd ustąpi w sporze z Unią Europejską w sprawie reformy sądownictwa, to będzie to pierwszy krok do utraty suwerenności oraz kolejnych ustępstw.

"Jeśli ustąpimy przed uzurpacją TSUE i KE, to będziemy musieli ustępować dalej, aż do kompletnej utraty suwerenności. Ponadto poniesiemy koszty brnięcia w ewidentnie nieudaną reformę. Dlatego polexit to przyszła konieczność" – pisze we wstępie Rafała Ziemkiewicz.

Ale czy PiS ma dość odwagi, by zrobić krok, który doda wiatru w żagle od dawna straszącej polexitem opozycji?" – pyta publicysta w swoim tekście.

Komentarz posła

Artykuł przykuł uwagę posła Janusza Kowalskiego. Polityk Solidarnej Polski zgadza się z tezą Ziemkiewicza.

"Trafna teza @R_A_Ziemkiewicz. To czas obrony polskiej suwerenności i europejskiej praworządności. Polska jest w prawie. Zmiana choćby przecinka w jakiejkolwiek ustawie sądowej pod naciskiem Brukseli i TSUE to osłabianie polskiej suwerenności i paliwo dla zwolenników Polexitu" – napisał poseł.

Cały artykuł Rafała Ziemkiewicza jest dostępny dla subskrybentów serwisu "Do Rzeczy +" pod tym linkiem.

Spór z TSUE

Przypomnijmy, że w połowie lipca TSUE orzekł, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Niedługo później Komisja Europejska dała Polsce czas do 16 sierpnia na zastosowanie się do orzeczenia TSUE, nakazującego zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej.

W ostatnim wywiadzie dla Telewizji Republika premier Morawiecki przyznał, że Polska musi wypracować porozumienie z Unią Europejską w sprawie reformy polskiego sądownictwa.

