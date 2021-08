Była sekretarz stanu USA: Świat uważnie obserwuje rozwój wydarzeń w Polsce

Projekt ustawy medialnej, zgłoszony na początku lipca przez posłów PiS, zakłada doprecyzowanie przepisów dotyczących przyznawania koncesji radiowo-telewizyjnej stacjom należącym do kapitału zagranicznego.

W skrócie chodzi o to, że tak jak dotychczas koncesję na nadawanie będą mogły uzyskać podmioty z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jednak pod warunkiem, że nie będą zależne od podmiotów spoza EOG. Zdaniem opozycji, ustawa wymierzona jest wprost w telewizję TVN, której właścicielem jest amerykańskie Discovery. Z kolei PiS tłumaczy, że chodzi o ochronę rynku medialnego przed wrogimi podmiotami spoza UE, jak z Rosji, Chin czy z krajów arabskich.

Podczas popołudniowego posiedzenia sejmowa komisja kultury i środków przekazu przyjęła dwie poprawki PiS do nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, nazywanej "lex TVN". Jak tłumaczył poseł PiS Marek Suski, który pilotuje projekt, poprawki dają możliwość przedłużenia okresów przejściowych, by podmiot miał wystarczająco czasu na dostosowanie się do nowych przepisów. Poprawki były głosowane łącznie. Za ich przyjęciem opowiedziało się 15 posłów, przeciw było 14. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Komentarz Albright

Zamiary polskich władz spotkały się z zaniepokojeniem ze strony byłej sekretarz stanu USA Madeline Albright.

"Świat uważnie obserwuje rozwój wydarzeń w Polsce, ponieważ ludzie z całego kraju gromadzą się, by wspierać niezależne media" – napisała na Twitterze. "Jako członek NATO i Unii Europejskiej polski rząd musi szanować wartości demokratyczne, które leżą u podstaw jego bezpieczeństwa i dobrobytu" – dodała.

twitter



Była to odpowiedź na wpis Radosława Sikorskiego, który ostrzegał, że wprowadzenie nowelizacji oznaczałoby dla Polski "krok w stronę kleptokratycznej autokracji".

Przegrane głosowania. Co z nowelizacją?

Klub PiS przegrywał w środę trzy głosowania, które odbyły się na początku bloku głosowań.

Pierwsze z nich dotyczyło punktu pt. "Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie wykrytych przez Najwyższą Izbę Kontroli nieprawidłowości w działaniach podejmowanych przez organy i instytucje publiczne w związku z organizacją lub przygotowaniem wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. z wykorzystaniem głosowania korespondencyjnego".

Drugie przegrane głosowanie dotyczyło "rozstrzygnięcia przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Zdrowia w sprawie organizacji Narodowego Programu Szczepień przy zwiększonej liczbie dostaw szczepionek oraz informacji na temat zutylizowanych dawek". Za było 228 posłów, przeciw 227.

Trzecie głosowanie, wygrane przez opozycję, to głosowanie ws. "rozstrzygnięcia przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat ostatecznego brzmienia Krajowego Planu Odbudowy w wersji uwzględniającej konsultacje społeczne i wnioski Komisji Europejskiej". Wniosek poparło 229 posłów, a przeciw głosowało 227.

Czytaj też:

Porozumienie traci posła. "Podjąłem już decyzję"Czytaj też:

"Lex TVN". Sejmowa komisja przyjęła dwie poprawki PiS