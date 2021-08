Jakubiak: Jestem dumny z Pawła Kukiza i Jarosława Sachajki

– Moje stosunki z Pawłem Kukizem są znane jako szorstkie, to jest taka męska przyjaźń, bo się lubimy. Myślę, że ani Paweł, ani ja, nie pozwolilibyśmy nikomu na więcej, niż pozwalamy sobie. Chcę, żeby to mocno wybrzmiało – i z Pawła Kukiza, i z Jarosława Sachajki, naprawdę jestem dumy. Cały ten hejt, a wręcz ściek nienawiści z tamtej strony, spadł na nich, a oni to wytrzymali. Jestem z nich po prostu dumny. Na mnie taki ściek nienawiści spadł, kiedy w 2014 roku stanąłem w obronie dzieci przed możliwością ich adopcji przez pary homoseksualne. Przypominam ten czas, bo byłem wtedy sam, samiutki, dlatego też bardzo dobrze rozumiem i Pawła, i Jarosława. Rozumiem również ich emocje, bo sam ich doświadczyłem – mówi Jakubiak w rozmowie z polskatimes.pl.

"Polskę trzeba traktować poważnie"

Założyciel Federacji dla Rzeczypospolitej pytany, czy gdyby był posłem, zagłosowałby za "lex TVN", odpowiada, że poparłby nowelę.

– Przede wszystkim dlatego, że ja sobie po prostu nie życzę, żeby w Polsce byli ludzie, którym więcej wolno niż pozostałym. Myślę, że jeśli UE, w której przecież jesteśmy i Rada Europejska wprowadziła rozporządzenie w 1994 roku, mówiące o udziałach zachodnich firm m.in. w mediach, to trzeba to zaimplementować w polskim prawie. Dziwię się, że przez tyle lat była to sprawa tolerowana. Poza tym chciałbym zapytać Amerykanów – tak gigantyczne przedsiębiorstwo, jak Discovery, jedno z najsłynniejszych na świecie – naprawdę zniża się do tego poziomu, żeby montować jakąś spółeczkę w Holandii za 50 euro? To się zwyczajnie nie godzi. Myślę, że Amerykanie już to wiedzą. Polskę trzeba traktować poważnie, a nie kombinować – podkreśla Jakubiak.

