"Nie będę Was oszukiwał". Gowin pisze list do członków swojej partii

Lider Porozumienia Jarosław Gowin zdecydował się opuścić rządową koalicję po tym, jak w zeszły wtorek został zdymisjonowany przez premiera Mateusza Morawieckiego. Część posłów wraz Jarosławem Gowinem opuściła klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości i utworzyła własne koło.

Teraz Gowin zdecydował się napisać list do członków Porozumienia, w którym tłumaczy swoje decyzje i zapowiada budowę nowej siły politycznej w Polsce.

List Gowina

"Koleżanki i Koledzy, za nami kilkanaście bardzo ważnych dni, w których ja i my wszyscy musieliśmy podjąć wiele przełomowych decyzji. Decyzji, które określiły przyszłość naszego środowiska i przyszłość Polski. Nie były to wybory łatwe. Oznaczały rozstanie z częścią osób, z którymi współpracowaliśmy od lat" – rozpoczyna swój list Gowin.

Dalej polityk oskarża Prawo i Sprawiedliwość o zerwanie koalicji i zakończenie projektu Zjednoczonej Prawicy. Gowin zdecydował się także odnieść do słów prezydenta Andrzeja Dudy, wypowiedzianych podczas wręczenia mu dymisji.

"Jeśli ktoś pyta mnie dziś, kim jest Jarosław Gowin; jeśli zastanawia się, po co jestem w polityce i po co istnieje Porozumienie – to odpowiedź jest oczywista. Jestem dokładnie tam, gdzie byłem zawsze. Porozumienie jest dokładnie tam, gdzie było od swego początku" – pisze Gowin.

PiS jak PO

Lider Porozumienia wskazuje, że PiS coraz bardziej upodabnia się do PO z lat 2007-2015.

"Tak jak w 2013 roku w Platformie Obywatelskiej nie było już miejsca dla ludzi centroprawicy, tak dziś nie ma go w koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. My nie zmieniliśmy naszych poglądów. To partia Jarosława Kaczyńskiego obraca się plecami do wartości i programu, z którym szliśmy do wyborów. Dziś PiS realizuje w sprawach gospodarczych rozwiązania, które bliższe są radykalnej lewicy, a nie konserwatystom" – czytamy.

"Tak jak w 2013 Platforma Obywatelska nie była już zainteresowana reprezentowaniem polskich przedsiębiorców i budowaniem państwa, w którym jest miejsce dla każdego, tak teraz dokładnie to samo swoimi decyzjami ogłosiło Prawo i Sprawiedliwość" – dodaje Gowin stwierdzając także, że pomimo politycznych różnic, i w PO i PiS są nadal ludzie kompetentni i uczciwi.

Dalej lider partii dziękuje wszystkim jej członkom za zaangażowanie i oddanie oraz za ciężką pracę dla dobra Polski. "Wiem, że nie jest Wam łatwo, ale obiecuję, że te dni nas nie złamią. Przez stos, który nasi niedawni sojusznicy przygotowali, aby nas pogrzebać, przejdziemy mocniejsi" – zapewnia.

PiS zniszczył Porozumienie

Gowin wspomina zdarzenia sprzed roku, kiedy to uniemożliwił przeprowadzenie wyborów kopertowych na prezydenta RP.

"Zamiast jednak wyciągnąć z tego właściwe wnioski i wrócić do korzeni Zjednoczonej Prawicy, liderzy PiS wybrali drogę zniszczenia naszego środowiska. Tego celu nie osiągnęli i nie osiągną. Brutalna i ślepa siła nigdy nie zwycięży Wolności. Może ją stłumić i zranić, ale nie unicestwić" – ocenił polityk.

"Nie będę Was oszukiwał, nigdy tego nie robiłem i nie zamierzam robić tego w momencie tak ciężkiej próby. Przed nami wymagające czasy dla Porozumienia i trudne czasy dla Polski. Wielu z nas zapłaciło i wielu jeszcze zapłaci za to, że jesteśmy wierni naszym przekonaniom. Widzimy kolegów, z którymi pracowaliśmy nieraz przez lata, jak dziś wybierają inną drogę i odwracają się do nas plecami. Widzimy też czarne chmury gromadzące się nad naszą Ojczyzną" – czytamy dalej w liście.

Jarosław Gowin ponownie krytycznie ocenił nowelizację ustawy medialnej, której projekt zgłosiła grupa posłów PiS oraz reformę sądownictwa, która doprowadziła do konfliktu z Unią Europejską.

Polityk zapowiedział także, że jest w trakcie formowania nowego tworu politycznego.

"Ruszamy własną drogą. Od kilku dni buduję szeroki obóz centroprawicy, która nie akceptuje wojny polsko-polskiej ani świadomego i cynicznego pogłębiania podziałów. Między PiS a PO istnieje szeroka przestrzeń dla racjonalnego centrum. Jestem pewien, że wypełni ją nasza koalicja partii i środowisk samorządowych, które łączy przywiązanie do tradycyjnie polskich wartości, uznanie dla roli samorządu, stanowcza obrona wolnej przedsiębiorczości i rozumny patriotyzm, który bezpieczną przyszłość Polski wiąże z naszą obecnością w Unii Europejskiej" – napisał.

Na koniec Gowin jeszcze raz podziękował członkom swojej partii za wierność i pracę dla Polski.

"Teraz potrzebni Jej jesteśmy jeszcze bardziej" – zakończył lider Porozumienia.

