Grodzki chce likwidować szpitale. Zdecydowana odpowiedź premiera

Co chwilę do opinii publicznej docierają kolejne kontrowersyjne wypowiedzi gości Campusu Polska Przyszłości organizowanego przez Rafała Trzaskowskiego. Wśród nich są słowa, które padły z ust marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego o konieczności likwidacji większości szpitali. Do nich odniósł się podczas dzisiejszej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki, zapowiadając głębokie reformy w obszarze służby zdrowia.

– Od początku celem naszego rządu była godnościowa rewolucja, także w służbie zdrowia. Nie będziemy zamykać szpitali. Powołujemy fundusz, który będzie służył na modernizację szpitali – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu zapowiedział również podwyżki i lepsze warunki pracy dla pracowników służby zdrowia.

– Wiemy także, że to nie sprzęt sam leczy, że najważniejszy są lekarze, pielęgniarki, salowe, noszowi. Poprzez podniesienie wynagrodzeń i lepsze warunki dla służby zdrowia chcemy zapewnić jak najwyższą jakość leczenia pacjentów – mówił.

Niedzielski: Siedem miliardów złotych na służbę zdrowia

Szczegóły proponowanych przez rząd rozwiązań zaprezentował obecny na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

– Ten plan jest dalekosiężny, przewidujemy, że w najbliższych latach wydamy siedem miliardów złotych, uwzględniając wyzwania przed systemem opieki zdrowotnej, jednym z takich wyzwań jest starzenie się społeczeństwa – mówił.

– Chcemy wymienić łóżka, chcemy wesprzeć ratownictwo medyczne i ukierunkować blisko 900 milionów złotych na realizację tych potrzeb – dodawał szef resortu zdrowia.

– Jako kolejny klocek dokładamy wsparcie rozwoju kadr. Zwiększamy w tym roku limit przyjęć na studia na kierunki medyczne o blisko 600 osób, które za kilka lat wesprą system – zapowiadał.

Dwie reformy

– Ta wizja modernizacji szpitalnictwa ma charakter zrównoważony – podkreślał Adam Niedzielski.

– Chcemy zająć się organizacją, która ewidentnie wymaga większego stopnia koordynacji, szpitale nie powinny ze sobą konkurować, powinny się uzupełniać i odpowiadać na wyzwania demograficzne – zaznaczył.

– Przygotowujemy ustawę o reformie szpitalnictwa. W trakcie konsultacji jest także ustawa o jakości – zapowiedział minister zdrowia.

